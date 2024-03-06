快訊

不敵電商 陸大賣場5年內走入歷史？Costco告訴你未必

FB、IG深夜大當機！馬斯克趁機發文暗酸 假祖克柏留言反擊讓網笑翻

抵銷負面影響！法國擬開罰 遏止中企Shein等快時尚品牌

宇康醫電「aiFitOS」打造進化版個人運動體驗

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
宇康醫電全新產品「aiFitOS」打造個人運動體驗。業者／提供
宇康醫電全新產品「aiFitOS」打造個人運動體驗。業者／提供

中光電（5371）旗下子公司—宇康醫電挾新品「aiFitOS」重磅回歸「2024 TaiSPO台灣國際運動及健身展」，為運動科技領域帶來嶄新突破。今年參展將呼應展會主題「活力健聚落」、「戶外樂生活」和「動競新次元」，展現運動健身產業的多元社群及豐富戶外生活，並探索以科技驅動運動生態圈演化的無限可能性。

aiFitOS 是一款智能控制軟體系統，可支援跑步機、健身車/飛輪車、橢圓機、樓梯機和划船器等各類型運動設備，於器材開發時嵌入整合，讓傳統儀表板升級為互動顯示器，不僅能記錄運動數據，更融合運動、遊戲、娛樂和社群互動服務，完美解決傳統畫面造成使用者體驗不足的痛點。此外，aiFitOS 能為運動帶來更多樂趣和多樣性，使運動不再是孤獨單調且重複的苦差事，使用者在運動過程中也能享受科技帶來的樂趣，無論是跟隨虛擬教練的指導，還是和全球運動愛好者一同挑戰，讓運動生活變得更加豐富多彩。

aiFitOS 的加持，讓每一次運動都變得非凡，它不僅是一個作業系統，更像是專屬運動指導員，憑藉著最先進的人工智能技術，賦予有氧運動設備智慧。無論使用跑步機或橢圓機，aiFitOS 都能準確地控制和調整運動強度，使每次流出的汗水都更有價值。此外，aiFitOS 還能根據使用者的運動數據和個人目標智能調整訓練計劃，幫助使用者完成減脂、增肌、提高心肺功能等目標，實現「智慧運動，個人化訓練」理念。

運動設備搭配螢幕已成為一種趨勢，而 aiFitOS 則以智慧作業系統，為運動愛好者帶來更智能化的運動體驗。宇康醫電今（6）日起至3月9日在台北南港展覽2館（攤位Q1231）參加「2024 TaiSPO 台灣國際運動及健身展」。

健身

延伸閱讀

策略行銷／多品牌經營 打造全齡運動服務

智慧運動科技再進化 宇康醫電「aiFitOS」打造個人運動體驗

「泰市場」海鮮自助餐廳重磅回歸！插旗大直、調漲25%

「破墓」李到晛超壯手臂狙擊人心 帥搭G-SHOCK霸氣表更吸睛！

相關新聞

蔡總統接見台達電執行長鄭平等 20名傑出經理得主

中華民國企業經理協進會理事長羅達賢5日偕同第17屆「國家卓越成就獎」元大投信劉宗聖董事長，第8屆「國家傑出執行長獎」台達...

宇康醫電「aiFitOS」打造進化版個人運動體驗

中光電（5371）旗下子公司—宇康醫電挾新品「aiFitOS」重磅回歸「2024 TaiSPO台灣國際運動及健身展」，為...

AI熱 央行官員：1題材炒了3波

台北股市昨天在台積電領軍下，指數續創新高。而去年以來不論是美股還是台股，資金追捧的明星個股聚焦ＡＩ族群，中央銀行外匯局長...

AI伺服器鏈旺到2025年 廣達、緯創等滿手訂單

全球四大雲端服務供應商亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta均砸重金建置AI伺服器，今、明年四大廠資本支出總和都將創...

超微降規版AI晶片銷陸卡關 業界：輝達可望搶下更多市占

彭博資訊報導，超微（AMD）為大陸市場設計的降規版AI晶片面臨銷售卡關，主因美國政府官員認為超微相關產品效能仍太強，出口...

大立光員工去年分紅 每人43萬元

大立光去年獲利下探至近十年最低，員工分紅也縮水，去年大立光員工分紅總額約32.25億元，年減20.7%，依員工數7,50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。