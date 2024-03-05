鴻騰攜手Voltaira現身台北自行車展 科技與時尚相遇

鴻海（2317）集團的鴻騰精密科技，攜手旗下車用事業品牌Voltaira產品首次現身台北自行車展，除了展出E-Bike感測產品外，也帶來升級版的解決方案：整合式E-Bike數位儀表板（即FIT E-Bike HMI）與毫米波應用雷達尾燈，讓人搶先體驗未來自行車科技的魅力！

鴻騰近年配合母集團鴻海發展電動車產業，在兩輪四輪都取得了亮眼表現，隨著德國車用新團隊Voltaira的加入，更進一步整合內部資源，擴大產品組合，本次就特別搭配展出了相應的感測解決方案。除此之外，團隊今年也推出耳目一新的設計，在新一代E-Bike數位儀表板中，注入更多令人驚艷的元素，更與Eagotech合作、實車安裝FIT E-Bike HMI產品，俐落簡潔的設計，為騎士提供更先進的使用體驗。