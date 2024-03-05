快訊

朱立倫改革揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

年代旅遊執照撤銷 觀光署催繳146萬罰鍰：未繳將移送強制執行

鴻騰攜手Voltaira現身台北自行車展 科技與時尚相遇

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻騰攜手旗下Voltaira現身台北自行車展，科技與時尚在兩輪中相遇。鴻海／提供
鴻騰攜手旗下Voltaira現身台北自行車展，科技與時尚在兩輪中相遇。鴻海／提供

鴻海（2317）集團的鴻騰精密科技，攜手旗下車用事業品牌Voltaira產品首次現身台北自行車展，除了展出E-Bike感測產品外，也帶來升級版的解決方案：整合式E-Bike數位儀表板（即FIT E-Bike HMI）與毫米波應用雷達尾燈，讓人搶先體驗未來自行車科技的魅力！

鴻騰近年配合母集團鴻海發展電動車產業，在兩輪四輪都取得了亮眼表現，隨著德國車用新團隊Voltaira的加入，更進一步整合內部資源，擴大產品組合，本次就特別搭配展出了相應的感測解決方案。除此之外，團隊今年也推出耳目一新的設計，在新一代E-Bike數位儀表板中，注入更多令人驚艷的元素，更與Eagotech合作、實車安裝FIT E-Bike HMI產品，俐落簡潔的設計，為騎士提供更先進的使用體驗。

鴻騰精密科技長期專注於傳統精密電子元件製造，不斷突破傳統的製造思維，帶來更多創新的工業設計產品。相關內容在台北國際自行車展覽會實體展會2024/03/6~03/9期間，於台北南港展覽館1館的自行車暨健康科技工業研究發展中心展位中展出（K0515）。

鴻騰攜手旗下Voltaira現身台北自行車展，科技與時尚在兩輪中相遇。鴻海／提供
鴻騰攜手旗下Voltaira現身台北自行車展，科技與時尚在兩輪中相遇。鴻海／提供

自行車 車展

延伸閱讀

2024國際自行車環台賽-浪漫台3線站 苗警6日交管預演

桂盟 去年每股賺5.89元

台北國際自行車展倒數兩週開展　展覽規模創新高 展出內容兼具產業趨勢及消費者趣味

Tokyo Auto Salon 2024東京改裝車展重點回顧 Toyota Gazoo Racing搶盡鋒頭

相關新聞

廣達津貼大揭秘！超狂餐食補助近乎免費吃 餐廳佳餚獲林百里傾心

2024生策年會4日圓滿落幕，而身為副會長的大廠廣達（2382）董事長林百里會後面對滿滿鏡頭包圍，卻未停留、徑直向外走，...

智慧手機產業鏈成形！研調曝：競爭變化不大、邁向穩定

全球智慧手機產業鏈競爭格局有望逐漸穩定。研調機構IDC（國際數據資訊）5日發布最新「智慧型手機供應鏈追蹤報告」顯示，在全...

半導體景氣撥雲見日 崇越今年營運挑戰高峰

崇越（5434）集團今日舉行新春媒體記者會，崇越集團董事長郭智輝表示， 半導體去庫存已到尾聲，全球半導體需求逐步復甦，今...

LG：OLED需求升、成本降 將成2024年市場主流

作為面板主要供應商，LG預測，隨著需求上升、成本下降，更多消費者願意嘗試購入OLED，OLED將成為市場主流。LG率先祭...

量價齊揚 去年第4季DRAM產業營收季增近三成

據TrendForce研究顯示，受惠於備貨動能回溫，及三大原廠控產效益顯現，主流產品的合約價格走揚，帶動2023年第4季...

CTOne攜手禾薪科技打造三立電視台 5G智慧展演應用

趨勢科技旗下5G資安子公司CTOne（訊勢科技）與合作夥伴Saviah禾薪科技在MWC 2024上，推出為台灣三立電視台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。