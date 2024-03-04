蘋果突發表M3版MacBook Air 有望帶動4台廠

蘋果公司（Apple）今天無預警在官網發表配備M3晶片的13吋與15吋MacBook Air筆記型電腦，搭載更快的Wi-Fi連線能力、可支援最多2部外接顯示器，電池續航力長達18小時，售價新台幣3萬5900元起，將於日後在台灣開放訂購。

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市場預期，M3版MacBook Air發表後，有望帶動供應鏈業績，包括晶圓代工廠台積電、組裝廠廣達、金屬機殼廠可成、高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY等。

M3晶片採用3奈米技術打造，配備M3的MacBookAir與配備M1晶片的機型相比，速度可提升最高60%；與配備英特爾（Intel）處理器的MacBook Air相比，速度可提升最高13倍。

蘋果指出，透過M3晶片的新一代繪圖處理器（GPU），全新MacBook Air不僅支援硬體加速的網格著色和光線追蹤技術，並提供更準確的光影和反射效果，提升遊戲體驗。

MacBook Air可執行最佳化的人工智慧（AI）模型，包括大型語言模型（LLM），以及用於本機影像生成的擴散模型。MacBook Air還支援雲端型解決方案，例如適用於Microsoft 365的Microsoft Copilot、Canva和Adobe Firefly。

此外，全新MacBook Air是首款採用50%再生成分製造的蘋果產品，其中機身採用100%再生鋁金屬，所有磁石皆採用100%再生稀土元素，主機板採用100%再生銅金屬。