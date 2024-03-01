台積電德國設廠 酒莊老城備台菜、華語教學搶商機

台積電熊本廠日前風光揭幕，德國廠雖年底才要動工，但附近已有小城超前部署，為台積電員眷量身打造華語教學、台灣味飲食、住宅特區、公車專線等，顯示台積電全球布局在各地引發「哈台」效應。

走進德國東部小城溫布拉（Weinböhla），迎面兩隻大白鵝過街讓人車暫停，氣氛悠閒靜謐。這個以釀酒聞名的小城明年將慶祝創建第675年，但除了每年吸引2萬觀光客的「葡萄酒節」，城內產官學界現在聚會有新的最夯話題，因為來自台灣的半導體巨人台積電，決定在小城車程11分鐘外的德勒斯登工業區設廠。

聽到台灣記者來訪，溫布拉市長曾克（SiegfriedZenker）大陣仗安排了簡報說明會，城內要角紛紛列席，包括當地最大休閒活動中心經理維德曼（AntjeWiedemann）、高中校長佛丁 （Florian Foltin）、企業代表馬德斯（Andreas Madaus）、歷史專家佩特納（Knut Peltner），及許多熱心的學生與資深居民。

在德國首都柏林開設一家台灣餐館的老闆丁心諭，也應邀專程帶著德國投資夥伴前來與會，評估在當地開設分店的可行性。

「當聽到台積電決定落腳德勒斯登，我們都欣喜若狂」，曾克向中央社記者表示，溫布拉因為氣候與居住環境宜人，先前已被德商BOSCH（博世）的德勒斯登廠指定為員工住宅區，BOSCH是台積電德國廠的股東之一，兩者工廠緊鄰，因此他積極準備，盼也能吸引台積電員工入住該城。

曾克表示，若台積電要興建宿舍或新住宅區，溫布拉已準備好4公頃土地隨時可開發，連結國道開車11分鐘可直通德勒斯登，「未來需求若增加，潛在開發區可輕易擴張到85公頃」。

曾克說，當地電車、火車等大眾運輸都很方便，搭火車到薩克森邦首府德勒斯登只要19分鐘，他甚至已跟當地公車業者談妥，可為台積電員工設立「住家直通工廠」的巴士路線。

對於台積電員工子女教育，曾克說，除了國際學校的選項，溫布拉設有完整的幼兒園、中小學體系，他另委請溫布拉高中規劃中文課程，希望提供雙語教學。

曾克透露，他與台灣有段特殊淵源，擔任市長前曾在教育單位服務，他協助的德國學校與台中的國立中科實驗高中是永久姊妹校，該校也是德國布蘭登堡邦（Brandenburg）首個提供中文語言課的學校。

隨後曾克帶記者參觀溫布拉市中心的腳踏車博物館，揭露該城與「腳踏車王國」台灣的另一段奇妙連結。博物館收藏驚人，從獨輪車到古董腳踏車琳瑯滿目，而大門口陳列的一排展品中，就有三輛明白標示來源是「Taiwan」。

當地居民、高效能塑膠工廠 Großenhain總裁馬德斯（Andreas Madaus）告訴中央社，他沒有聽到任何抗議或反對台積電來設廠的聲浪，他相信超過99%的溫布拉居民都樂見台積電來此投資，也很期待會給當地帶來就業機會與龐大商機。