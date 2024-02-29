塔塔集團攜手力積電 打造印度首座12吋晶圓廠

力積電今（29）日宣布，將協助印度塔塔集團旗下Tata Electronics公司於古吉拉特邦（Gujarat）多雷拉（Dholera）興建全印度第一座12吋晶圓廠，預計在今年內動工的新廠，未來可望在當地創造超過2萬個工作機會。

Tata Electronics為印度最大企業塔塔集團旗下的全資子公司，透過力積電的協助，Tata Electronics未來計畫在多雷拉12吋晶圓廠生產電源管理、面板驅動晶片（power management IC、display drivers）及微控制器（microcontrollers）、高速運算邏輯晶片（high-performance computing logic），進軍車用、運算與資料存儲、無線通訊及人工智慧等終端應用市場。

Tata Sons集團董事長N Chandrasekaran表示，該集團在印度許多產業領域都扮演先驅的角色，此番率先切入半導體晶片製造將再次彰顯Tata勇於開創新局的傳統。透過印度中央與古吉拉特邦政府的政策支持，Tata Sons集團不僅將在印度打造一個國際化的半導體產業聚落，更可為印度的年輕世代提供高科技工作機會。

力積電董事長黃崇仁指出，Tata Sons集團是印度最大，同時也享譽國際的卓越企業，印度不僅擁有世界最多的人口和龐大的內需市場，在全球供應鏈重組及半導體產業強化經營韌性的關鍵時刻，力積電與Tata Sons集團的合作恰逢其時。

針對新廠的規劃，Tata Electronics執行長Randhir Thakur表示，透過與力積電的合作，Tata Electronics將可擴展技術觸角並建立大量製造的協力關係，達成印度製造，以迎合國際客戶增強供應鏈韌性的策略，並滿足印度快速成長的本土市場需求。