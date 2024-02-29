獲頒陽交大名譽博士 張忠謀看魏哲家：是準備非常充足的CEO

國立陽明交通大學今日頒發工學名譽博士與理學名譽博士雙學位給台積電總裁魏哲家，表彰魏哲家對高科技產業及社會帶來的重要貢獻。台積電創辦人張忠謀親臨現場致詞表示，魏哲家擔任台積電總裁六年，在任總裁職務之前，跨足包括研發、營運(生產)、業務開發，是準備非常充足的CEO，也成就他今日帶領台積電，獲得全球客戶信任。

魏哲家今日以「積極做事、謙虛做人」為題勉勵現場師生。他以台積電的價值觀ICIC為例，指出台積電總是不遺餘力讓客戶滿意，這除了是公司的承諾，也是積極做事的思維及態度，「永遠要多走一步，要比客戶本身還要了解客戶」。

魏哲家也說，聆聽是謙虛做人中，最易忽略的一環，學習聆聽是謙虛、也是學習的關鍵，他的座右銘就是「不要忘了我是誰」。

今日頒授典禮由陽明交大校長林奇宏宣讀表彰辭並進行撥穗儀式，現場貴賓雲集，台積創辦人張忠謀、鴻海科技集團董事長劉揚偉都親臨會場祝賀。

劉揚偉則以「早、多、難」三字，分享與魏哲家之間的故事，勉勵除要對企業做出貢獻，對社會、國家及世界都要做出貢獻，以飲水思源的精神校訓回饋社會。

魏哲家畢業於交大電子工程學系，後赴美取得耶魯大學電機工程博士學位。1998年進入台積電服務後掌管主流技術事業群，負責6吋和8吋廠的生產，也致力於升級當時的主流製程，爭取指紋辨識、微機電、穿戴式及光感測元件及汽車電子晶片商機，為台積電帶來營收新動能，更在2003年帶領團隊提升0.13微米銅製程良率，成功拉開台積電與競爭對手差距。

陽明交大指出，魏哲家於台積電服務26年，曾擔任多項重要職務，2018年更接下領導重任擔任台積電總裁一職。服務期間除展現了在科技技術、業務能力及企業經營的才華與成就，領導之台積電也讓全世界看見臺灣的科技實力。

魏哲家與陽明交大淵源深厚，所領導之台積電與母校共同成立「陽明交大-台積電聯合研發中心」，積極推動產學共創、實質成果應用、前瞻技術突破以及產業人才培育；此外，也大力支持陽明交大於 113 學年度成立之「半導體工程學系」。

魏哲家也積極推動公眾事務，擔任「台灣半導體產業協會(TSIA)」理事長期間，凝聚業界對產業發展的共識，促進整體產業健全發展，強化台灣半導體產業於全球整體競爭力。