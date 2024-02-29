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外交部旅外安全指南APP改版上線 新增定位推播功能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為提供旅外國人旅外安全及急難救助服務多元管道，外交部領事事務局自2012年2月29日起提供「旅外救助指南」（APP智慧型手機應用程式讓國人免費下載。該APP已於113年1月25日正式更名為「旅外安全指南（Travel Safety Guidance）」（APP），以更符合提供國人全方位旅外安全資訊服務的功能。

外交部指出，為持續優化並便利國人查閱旅安資訊及急難救助服務，自2024年2月29日起，旅外安全指南APP新增可依據使用者手機定位位置，推播所在國家/地區的旅安資訊的功能，民眾下載後開啟定位及推播功能，即可在抵達旅行目的地時，接收到所在國家/地區的旅遊安全資訊。

出國旅遊的民眾只要下載安裝旅外安全指南APP，等於帶一位行動秘書，結合智慧型手機的適地性服務（Location-Based Service），能隨時隨地查閱出國相關的行前準備（如申辦護照簽證及旅行保險等）、查詢旅遊國家資訊（如簽證及入境資訊、生活須知、旅遊警示）、進行「出國登錄」服務、查詢急難救助服務資訊（含各駐外館處聯絡資訊），與使用即時翻譯等功能。

領務局將持續優化「旅外安全指南」APP，擴充實用新功能，提供民眾更完善貼心的旅外安全與急難救助服務，歡迎立即到App Store及Google Play下載。

APP 智慧型手機 簽證 護照

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