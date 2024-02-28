學者批美晶片法 傷害台積電

國際評論網站「評論彙編」廿六日刊出工研院前院長史欽泰、台積電前副總林本堅、芝加哥大學經濟學教授謝長泰聯名撰文，批評美國「晶片法」以高額補貼鼓勵台灣半導體製造商遷往美國，可能導致台積電創新動力流失、失去先進半導體製造主導地位等無意後果，恐損害台灣經濟甚至美國國安。

該文題為「美國晶片法如何傷害台灣」，探討美國為因應中國大陸封鎖或侵台的供應鏈風險，以「晶片與科學法」提供五二○億美元補貼鼓勵半導體廠遷美的可能影響。

文章指出，半導體生態系在全球專業分工，台積電聚焦代工生產，但供應鏈上僅台灣面臨北京主權聲索，故美、日均提供補貼促使台積電遷移，日本熊本、美國鳳凰城獲選為新廠地點。

然而晶片製造上，專門技術至關重要，工人須嚴謹、注重細節且力求一致性和及時生產，也應精熟設備作業原則和現場數據。日本具備充分精熟的製造工人，日方補貼可望成功，反觀美國雖精於晶片設計，工人卻缺乏晶片製造意願或技術，這也是台積電在華盛頓州卡默斯設廠廿五年來面臨的根本問題。

該廠原盼成為在美國市場的灘頭堡，卻苦於找不到需要的工人，生產成本比台灣高五成。該文預測，鳳凰城廠大幅延宕且較少台積電供應商計畫進駐，將持續因缺乏具備技術的美國工人而苦戰。美方補貼看似不少，卻不足以在鳳凰城打造自給自足的半導體生態系。

台積電創辦人張忠謀二○二二年就警告，為求經濟安全而將半導體製造遷至美國將是昂貴卻徒勞。產業政策亦可能衍生無意後果，例如台積電或將變得更關心爭取補貼，改變對創新的重視，而管理層恐因試圖解決鳳凰城廠諸多問題分散心力。

文章並指，美晶片法帶來三大風險。其一，台積電若不再關注創新，多為美國企業的客戶和供應商將是最大輸家，且多由台積電晶片驅動的人工智慧（ＡＩ）革命將停擺。其次，台積電對台灣產能的投資可能減少，降低整體產業對需求衝擊的韌性。

其三，台積電可能迷失方向，導致先進半導體製造龍頭地位拱手讓人；若台積電失去主導地位，將強化美國根本不在乎台灣的觀感。已有許多台灣人認為美方試圖藉由晶片法掌握台灣技術，也不滿美國政客聲稱在台經商危險高、美國應計畫在共軍侵台時炸毀台積電工廠並將公司主管接到美國等。

文章尾聲說，若台灣經濟和安全受損，對美國國安之弊將大於增加美國半導體產能提升之利，「台灣的安全終究即美國的安全」；鑒於晶片法對台積電可能的長期危害，美國更明智的策略應包括承諾保障台灣安全並在日本等國打造產能。

美國商務部長雷蒙多廿六日在華府智庫戰略暨國際研究中心演說，談論晶片法。外媒日前報導雷蒙多會公布晶片法最新補貼，可能包含三星電子和台積電；不過，雷蒙多僅說台積電在亞利桑那州的建廠很有開創性，美國會確保台積電的成功。