宏達電聯手英特爾、Capgemini推5G專網工業網路

2024西班牙MWC在西班牙巴賽隆納隆重開幕，宏達電（2498）旗下衝刺5G整體解決方案發展團隊HTC G REIGNS，在經濟部產業發展署和資策會數位轉型研究院指導下，宣布攜手全球合作夥伴Capgemini和英特爾共同推出嶄新的5G專網工業網路解決方案，展現5G卓越功能及創新應用。

此解決方案融合了G REIGNS、Capgemini和英特爾三家公司的技術，以G REIGNS的vRAN專網軟體為核心，並整合AI人工智慧、邊緣運算軟體和工業5G專網技術。這不僅能提供更高效和更即時的分析洞察，還將整合進工業元宇宙解決方案，適用於製造、零售、國防、飯店、電信、物流和倉儲等多元領域。

宏達電指出，Capgemini的展區中，參觀者得以見證倉儲自動化解決方案的實際運作，充分發揮5G網路和邊緣計算的優勢。這技術可應用在引導工業車輛，以及G REIGNS的vRAN專網軟體實證應用於自主移動機器人（AMR）和搭載5G鏡頭等使用案例，能顯著提升工業效率和安全性。