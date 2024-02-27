美光宣布全球最精巧的UFS封裝產品已正式送樣

美光科技（Nasdaq: MU）27日宣布新一代通用快閃記憶體儲存（UFS）4.0 行動解決方案已正式送樣，該解決方案具有突破性的韌體功能，並採用全球最精密的 9x13 公釐（mm）UFS 封裝。UFS 4.0 解決方案以先進 232 層 3D NAND為基礎，容量高達 1 TB，提供同級最佳的效能，並能實現端到端創新，為旗艦智慧型手機帶來更快、反應更靈敏的使用體驗。

美光企業副總裁暨行動業務部門總經理 Mark Montierth 表示，「美光最新 UFS 4.0 解決方案在全球最小的 UFS 封裝中實現頂尖的儲存效能，並降低功耗。搭載突破性的韌體升級，使智慧型手機的運作效能如同新機一樣。美光 UFS 4.0透過強化的效能、靈活性和可擴充性提高了行動儲存裝置的標準，進而加速支援AI的智慧型手機普及」。

美光 UFS 4.0 小巧封裝設計為節能、超輕薄智慧型手機奠定基礎，自去年 6 月推出採用 11x13 公釐封裝的 UFS 4.0 解決方案以來，美光成功將其 UFS 4.0 解決方案縮小至 9x13 公釐，成為全球最小巧的UFS 解決方案。透過大幅節省空間，新一代 UFS 4.0 解決方案可支援次世代可摺疊和超薄智慧型手機設計，並釋放更多空間讓製造商可採用更大的電池。美光 UFS 4.0 解決方案能源效率提升 25%，為使用者提供更長的電池續航力，即使是使用 AI、AR、遊戲和多媒體等較為耗電的應用程式也無須擔憂。