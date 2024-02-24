華為、小米新機連發 法人正向看待六檔供應鏈

華為、小米日前分別發表新款折疊手機 Pocket 2、旗艦機14 Ultra，投顧法人評估，兩款均採高階鏡頭及人工智慧（AI）拍照調整功能，有利供應鏈出貨動能，正面看待大立光（3008）、台積電（2330）、華通（2313）、采鈺、富世達、聯詠（3034）等六檔。

大型本國投顧指出，華為22日發表新款折疊手機 Pocket 2，採用Kirin 9000S晶片，支援5G連網，搭載鴻蒙作業系統4.0，支援雙向北斗衛星通訊，並搭載四個後鏡頭，主鏡頭 5,000 萬畫素，為首度採三倍光學變焦長焦鏡的折疊機。

華為Pocket 2首創AI多合影雲增強功能，螢幕亮度達2,200尼特，強調無縫折疊且平整度提升62%，以及IPX8防塵與2米防水，售價7,499元人民幣起，預計3月初正式銷售，法人估計華為今年整體手機銷量由前年的3,200萬支倍增至7,000 萬支，大立光、華通、采鈺、富世達為相關供應鏈。

小米亦於22日發表新款旗艦智慧手機14 Ultra，銷售地區在中國大陸，採用高通Snapdragon 8 Gen3晶片，支援5G及WiFi 7且標配衛星通訊，並搭載四個後鏡頭，與徠卡合作設計，主相機鏡頭5,000萬畫素，CIS採索尼1吋感光元件。

法人表示，14 Ultra 具AISP相片調整功能，AI計算攝影平台可強化影像品質，螢幕亮度達3,000尼特，以及IP68防水防塵，售價6,499 元人民幣起，27日正式銷售，預估今年小米整體手機出貨1.5億支，年增4.8%，台系供應鏈有大立光、華通、台積電、聯詠。