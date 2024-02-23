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英特爾執行長基辛格：若台灣海峽遭封鎖2周 衝擊全球經濟
英特爾執行長基辛格昨天表示，若台灣海峽遭封鎖兩周，將衝擊島上供應鏈韌性，對全球經濟體不是好現象，也同時凸顯台灣供應鏈相對脆弱；但他也強調，英特爾與台積電相互較勁，有助彼此進步，正面看待雙方競爭。
基辛格說，在一九九○年代，八成的半導體製造產能在美國與歐洲，但時至今日，八成的製造集中於亞洲的小區域。但產業需要有適時適地、有彈性的供應鏈與產能供給。
中央社報導，基辛格受訪指出，各國都已重視半導體供應鏈韌性，尤其是以哈戰爭、俄烏戰爭、台海關係或美中衝突都是案例。
基辛格認為，不僅客戶都想要建立更強韌、更永續、更值得信任的供應鏈，從國家的角度看，建立強韌的供應鏈更攸關國家安全。
基辛格過去在白宮政府進行科技會報時，就提出同樣論述，希望美國政府給予英特爾較多的補助，避免半導體晶片多集中在台灣生產，一旦台海發生衝突，重要晶片恐將無法順利取得。英特爾也以此論述，強調英特爾將可扮演全球半導體穩定供應及強大的韌性，爭取歐盟、日本及其他國家給予補助，以利英特爾在該國設廠。
談到與台積電競爭時，基辛格說，台積電是一間很棒的公司，透過優秀客戶支援落實技術，英特爾則是長久以來在多個領域自行厚植技術實力，但他認為英特爾與台積電互相較勁，有時競爭、有時合作，有利於打造更好的晶圓代工產業。
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