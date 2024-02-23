進逼台積 英特爾搶進1.4奈米

全球晶片戰爭持續上演。晶片大廠英特爾選在台積電熊本廠舉辦開幕典禮前兩天，執行長基辛格在IFS Direct connect活動中，宣布微軟將採用Intel 18A製程打造新晶片，不讓台積電專美於前的意味濃厚。基辛格也宣示，英特爾將透過Intel 18A先進製程，期望在二○二五年前重返製程領先地位、二○三○年成為全球第二大晶圓代工廠，將挑戰台積電龍頭地位。

除此之外，英特爾昨公布的新藍圖也首度披露Intel 14A，意味英特爾也將加入台積電的一點四奈米競爭行列，而台積電的一點四奈米，正好命名為TSMC A14。

基辛格也證實，英特爾將把兩款處理器最關鍵的ＣＰＵ晶片塊（Tile）首度交給台積電生產。這意味業界與外資圈高度關注的「英特爾釋給台積電ＣＰＵ代工大單」拍板定案，今年開始挹注台積電營運，且處理器款式多達兩種，將採三奈米生產，挹注台積電三奈米訂單動能更強。

台積電、英特爾與三星在先進製程的爭奪戰，硝煙味愈來愈濃，三星電子日前才也宣布其二奈米先進製程技術拿到首筆訂單，將為日本獨角獸ＡＩ新創Preferred Networks（ＰＦＮ），代工ＡＩ加速器等半導體。不過，台積電供應鏈成員的崇越集團董事長郭智輝指出，台積電挾製程領先、產能充沛及生態系和後段封裝等供應鏈完整三大優勢，英特爾、三星在未來五到十年仍難撼動其全球領先地位。

英特爾昨天在美國聖荷西舉行IFS Direct connect活動，這也是拆分代工製造與晶片設計部門後，首次舉行的重大活動；英特爾藉著這場活動，表達重返製程領先地位的雄心。

基辛格並未透露微軟採用Intel 18A製程打造的自製晶片是何款產品，但微軟近期宣布兩款自研晶片的計畫，一款電腦處理器和一款人工智慧ＡＩ加速器。

消息人士透露，微軟自製晶片也選擇台積電為其代工，稍早台積電宣稱該公司的Ｎ３Ｅ效能優於Intel 18A，一般預料微軟的主要產品仍會選擇由台積電為其代工。

不過，從英特爾的動作看，Intel 18A將開啟英特爾搶食目前ＡＩ晶片開發商幾乎都在台積電投片的龐大商機，多數晶片商基於分散代工來源策略，可能會將一部分產品分散在英特爾或三星投片。

英特爾宣稱，今年下半年將利用18A製造技術從台積電手中奪回全球最先進晶片的寶座，並利用14A新技術將這一領先優勢延續至二○二六年。英特爾並透露已有四家大客戶簽約使用18A製造技術，但並未透露公司名稱。一般預料，這些客戶應該還是自製晶片廠包括亞馬遜、Meta或供應美國國防晶片公司，也可能還有輝達和高通等美系晶片大廠。