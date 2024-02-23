聽新聞
test
0:00 / 0:00

進逼台積 英特爾搶進1.4奈米

聯合報／ 記者簡永祥、特派記者鐘惠玲／連線報導
英特爾也將透過Intel 18A先進製程，期望在2025年前重返製程領先地位、2030年成為全球第2大晶圓代工廠。記者簡永祥/翻攝
英特爾也將透過Intel 18A先進製程，期望在2025年前重返製程領先地位、2030年成為全球第2大晶圓代工廠。記者簡永祥/翻攝

全球晶片戰爭持續上演。晶片大廠英特爾選在台積電熊本廠舉辦開幕典禮前兩天，執行長基辛格在IFS Direct connect活動中，宣布微軟將採用Intel 18A製程打造新晶片，不讓台積電專美於前的意味濃厚。基辛格也宣示，英特爾將透過Intel 18A先進製程，期望在二○二五年前重返製程領先地位、二○三○年成為全球第二大晶圓代工廠，將挑戰台積電龍頭地位。

除此之外，英特爾昨公布的新藍圖也首度披露Intel 14A，意味英特爾也將加入台積電的一點四奈米競爭行列，而台積電的一點四奈米，正好命名為TSMC A14。

基辛格也證實，英特爾將把兩款處理器最關鍵的ＣＰＵ晶片塊（Tile）首度交給台積電生產。這意味業界與外資圈高度關注的「英特爾釋給台積電ＣＰＵ代工大單」拍板定案，今年開始挹注台積電營運，且處理器款式多達兩種，將採三奈米生產，挹注台積電三奈米訂單動能更強。

台積電、英特爾與三星在先進製程的爭奪戰，硝煙味愈來愈濃，三星電子日前才也宣布其二奈米先進製程技術拿到首筆訂單，將為日本獨角獸ＡＩ新創Preferred Networks（ＰＦＮ），代工ＡＩ加速器等半導體。不過，台積電供應鏈成員的崇越集團董事長郭智輝指出，台積電挾製程領先、產能充沛及生態系和後段封裝等供應鏈完整三大優勢，英特爾、三星在未來五到十年仍難撼動其全球領先地位。

英特爾昨天在美國聖荷西舉行IFS Direct connect活動，這也是拆分代工製造與晶片設計部門後，首次舉行的重大活動；英特爾藉著這場活動，表達重返製程領先地位的雄心。

基辛格並未透露微軟採用Intel 18A製程打造的自製晶片是何款產品，但微軟近期宣布兩款自研晶片的計畫，一款電腦處理器和一款人工智慧ＡＩ加速器。

消息人士透露，微軟自製晶片也選擇台積電為其代工，稍早台積電宣稱該公司的Ｎ３Ｅ效能優於Intel 18A，一般預料微軟的主要產品仍會選擇由台積電為其代工。

不過，從英特爾的動作看，Intel 18A將開啟英特爾搶食目前ＡＩ晶片開發商幾乎都在台積電投片的龐大商機，多數晶片商基於分散代工來源策略，可能會將一部分產品分散在英特爾或三星投片。

英特爾宣稱，今年下半年將利用18A製造技術從台積電手中奪回全球最先進晶片的寶座，並利用14A新技術將這一領先優勢延續至二○二六年。英特爾並透露已有四家大客戶簽約使用18A製造技術，但並未透露公司名稱。一般預料，這些客戶應該還是自製晶片廠包括亞馬遜、Meta或供應美國國防晶片公司，也可能還有輝達和高通等美系晶片大廠。

半導體三雄先進製程布局進程 製表／簡永祥
半導體三雄先進製程布局進程 製表／簡永祥

台積電 奈米 晶片 美國 英特爾

延伸閱讀

網羅四要角！英特爾IFS介紹晶圓代工諮詢委員會 助攻晶圓代工業務

英特爾活動小插曲：OpenAI執行長繼續鼓吹需要更多AI晶片

新思科技：預計第二財季營收達15.6億美元 收入及利潤高於預期

為AI而生！Intel Foundry打造系統級代工概念 公佈7大全新工藝節點

相關新聞

英特爾執行長基辛格：若台灣海峽遭封鎖2周 衝擊全球經濟

英特爾執行長基辛格昨天表示，若台灣海峽遭封鎖兩周，將衝擊島上供應鏈韌性，對全球經濟體不是好現象，也同時凸顯台灣供應鏈相對...

進逼台積 英特爾搶進1.4奈米

全球晶片戰爭持續上演。晶片大廠英特爾選在台積電熊本廠舉辦開幕典禮前兩天，執行長基辛格在IFS Direct connec...

為台積電設廠培育人才 德國首批30名實習生陸續抵台

台積電赴德國設廠，為培養半導體人才，招收德國學生來台實習。薩克森邦科技處駐台辦事處處長金郁夫今天證實，部分學生已抵台，首...

緯穎MWC秀2新品 新邊緣伺服器、先進液冷技術成亮點

緯創旗下伺服器ODM廠緯穎（6669）22日宣布，公司長年耕耘雲端資料中心 IT 基礎設備，致力於「釋放數位能量，點燃永...

下半年一般伺服器有望復甦 大摩仍看好信驊「優於大盤」

摩根士丹利證券發布最新報告指出，人工智慧（AI）伺服器供給更充足，前置時間從去年下半年的52周大幅縮短到現在的6-7周。...

M31助力英特爾IFS聯盟 推進先進單晶片開發與創新

円星科技(簡稱M31，6643)身為英特爾代工服務(IFS) 加速器IP聯盟的創始成員，今日在英特爾首屆IFS Dire...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。