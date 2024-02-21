TV 面板報價反彈 市場看好友達、群創等供應鏈後市

TV面板在2月下旬報價續漲，2月以來漲幅1.6%，法人機構認為，主要係電視品牌廠考量後續大型運動賽事相關商機，而提前建立庫存所帶動，且因全球電視需求已見增溫跡象，市場預估第1季可望為今年低點，看好友達（2409）、群創（3481）等後市營運表現。

市場法人觀察面板市場供需狀況，首先，就供給的部份而言，目前多數面板廠均以提升獲利表現為首要目標，並針對市場需求狀況調控產能利用率，有助於維持較佳的市場秩序。其次，就需求的部份而言，雖然總經大環境、地緣政治狀況等因素仍存在變數，但面板各主要終端應用之庫存均已回到健康水準，可持續觀察相關潛在利多是否順利刺激買氣出籠。

其中，歐洲盃、奧運等大型運動賽事陸續登場，預估TV面板隨之增溫；IT面板的潛在出貨成長動能有二，包括疫情期間採購熱潮迄今逾四年，換機潮有機會陸續啟動；Windows 10 升級 Windows 11、AI PC相關衍生商機。

由於電視品牌廠考量後續歐洲盃足球賽等大型運動賽事相關商機而提前建立庫存，2月下旬TV面板報價續漲，2月漲幅1.6%、為去年10月迄今首度重拾上漲動能，隨全球電視需求已見增溫跡象，有利友達、群創等族群營運方。