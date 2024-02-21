鴻海：與蘋果合作將加深加廣

鴻海成立五十周年，鴻海董事長劉揚偉昨天表示，未來與蘋果將有更深入廣泛的合作，鴻海也將從「製造的鴻海」，轉型成為跨入「智慧製造、智慧電動車與智慧城市三大平台科技」的鴻海。

鴻海昨晚五十周年晚宴，謝絕媒體與非受邀人士進入。除鴻海創辦人郭台銘出席晚宴，與鴻海合作深厚的蘋果、惠普、戴爾、輝達（NVIDIA）、英特爾、超微（ＡＭＤ）、安謀（Arm）、恩智浦（ＮＸＰ）等國際科技巨擘都派員出席，蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳以視訊方式祝賀，軟銀集團創辦人孫正義則親自出席。

外界關注鴻海、蘋果在ＡＩ（人工智慧）與電動車領域合作可能性，劉揚偉說，鴻海不針對單一客戶評論，「但是，一般來說，我們將有更深入、廣泛的合作，這是非常確定的」。

談及鴻海下一個五十年計畫，劉揚偉強調，「我們要從製造的鴻海，變成平台科技的鴻海，希望透過這個平台科技創造更多價值，做出對產業、對社會、對國家更多的貢獻，這是我們未來五十年要做的事。」

其次是智慧電動車的平台。劉揚偉表示，鴻海在電動車的成果持續擴大，「未來大家會在台灣的市區街道上，看到各式各樣鴻海出來的巴士，還有Model C」。

有了智能製造加上智慧電動車，鴻海想要創造以電動車及智能製造為基礎的智慧城市，智慧城市之下有智慧醫院、智慧學校、智慧住宅等十五到十六個不同領域，目前這些領域間並不相通，未來希望透過平台，將相關領域整合在一起。