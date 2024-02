元太校園徵才活動開跑 向研發及永續人才招手

全球電子紙領導廠商E Ink元太(8069)科技今 (20) 日宣布展開2024校園徵才招募活動,鎖定研發、產品應用開發,及生產管理領域的畢業生,並歡迎跨領域如ESG相關的多元發展人才,加入電子紙研發核心企業,發揮所長。

元太科技校園徵才系列活動將前進台灣大學(2月25日)、陽明交通大學(3月9日)、清華大學(3月16日)三校舉辦實體攤位的校園徵才,並搭配在台灣大學、陽明交通大學徵才活動舉行專場說明會。另外,清華大學學生也有機會可報名實地參訪元太科技。

元太科技專注在電子紙材料的研發生產,每年投入高額研發費用,自主研發並掌握電子紙從原料到模組產品的關鍵顯示技術,近年來更積極發表多項彩色電子紙技術,應用在電子書閱讀器、電子紙筆記本,零售貨架標籤、電子紙看板、物流標籤、醫療場域等,以低碳環保綠色產品利基取勝。

電子紙超低耗電與不自發光等顯示特性,也為各式智慧應用打造永續低碳的顯示界面,如在交通場景中,搭配太陽能板電子紙公車站牌,無須仰賴電網的供給,就能即時顯示到站資訊,成為廣獲智慧城市採用的方案之一。

電子紙不僅可協助客戶達到環境永續目標,元太科技自身也積極投入永續經營。元太科技承諾於2030年使用100%再生能源(RE100),並於2040年達到淨零碳排,以穩健獲利與環境永續的雙重目標齊步並行。

營運成長的同時,元太科技致力照顧員工,公司已連續三年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia),除了優於同業的薪資福利水準之外,亦提供E Ink University完整教育訓練課程,依員工不同的職務及職級,安排年度個人教育訓練。

在薪資福利部份,元太科技連續9年均為員工年度調薪,提供具產業競爭力的薪酬。根據證交所公開資訊觀測站資訊,元太科技的非主管職員工平均薪資,在2022 年上櫃光電業員工規模500人以上公司中,排名第一位,且高於上市光電業公司的平均薪資。

元太科技興建中的廠辦大樓將在2024年中旬於新竹啟用,除了增設多條電子紙材料產線以滿足市場所需,也將落實元太投資在地人才的承諾。公司將於未來3至5年持續招募多元人才,邀請具備電子材料、綠色技術、產品管理、永續經營、海外開拓市場等學有專精的專業人才加入。對於新世代所渴望的國際舞台,元太科技提供在全球營運據點間進行海外輪調或培訓等多元機會,透過跨文化、跨領域歷練,累積更宏觀的專業工作經驗。

2024年2月起系列校園徵才活動資訊如下,邀請志同道合、熱愛挑戰的新鮮人們加入電子紙產業的行列,歡迎至徵才活動現場了解,或至104人力銀行投遞線上履歷。在各校徵才活動現場,每場將抽出兩位填寫問卷的幸運兒,獲得全新10.3吋讀墨mooInk電子書閱讀器。

· 2月25日(日)10-16點,國立台灣大學(化學產業徵才博覽會),展位編號37-38

校址/台北市大安區羅斯福路四段1號

· 3月9日(六)10-16點,國立陽明交通大學交大校區,展位編號92-93

校址/新竹市東區大學路1001號

· 3月16日(六)10-16點,國立清華大學,展位編號D4-D5

校址/新竹市光復路二段101號

· 元太科技線上徵才- 104銀行