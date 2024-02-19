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鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽 加碼培育台灣高球世代

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，將在東方球場點燃戰火。鴻海／提供
首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，將在東方球場點燃戰火。鴻海／提供

台灣首場的女子職業高爾夫選手錦標賽即將於 2月22日在東方球場登場，並於今（19）日舉行賽前記者會，鴻海（2317）董事長劉揚偉宣布將加碼賽事獎勵，在四天賽事的期間，選手只要打出一支 Birdie 鴻海將捐款新台幣 1 千元，打出 Eagle 或以上將捐出新台幣一萬元予台灣女子職業高爾夫協會，用於支持培育更多本地優秀選手，共同推進台灣女子高爾夫的發展。

劉揚偉表示：「我們在選手錦標賽中，藉由獎勵機制，讓每一位選手爭取佳績的同時，也賦予幫助下一代台灣高球選手的正面意義，期待並祝福所有參賽選手們都能有最佳的表現！」

這場台巡單獨認證史 上最強的賽事，不但提供了 100 萬美元的高額賽事獎金，冠軍還能獲得 14 分的世界積分，吸引了國內外曾經在世界各巡迴賽事中奪冠的好手爭相報名參賽。

今天的記者會由劉揚偉、台灣女子職業高爾夫協會劉依貞理事長、本次賽事主席鴻海科技集團黃清苑董事、東方高爾夫俱樂部郭秋琳總經理及賽事特別顧問涂阿玉老師，共同完成啟動儀式揭露冠軍獎盃，宣告賽事正式開始。

今日的記者會邀請來自日、韓、台、澳、中巡參賽選手共同出席，並由鴻海贊助選手「吳佳晏」 及日本女將櫻井心那（Kokona Sakurai）代表致詞，兩位台日小將分別於 2022、2023 年前、後拿 下日次巡獎金后，2023 年更曾在東方球場上演對決戲碼，最後由櫻井心那以兩桿之差帶走勝利。

談到今年又來到東方球場出賽，櫻井心那表示：「雖然這次的選手陣容比之前的賽事更加堅強， 但又過了一年的磨練，自己在球技及心態上也有所成長，我已經做好萬全的準備，期待能在台灣拿 下第二場勝利」。

吳佳晏則表示：「非常開心像這樣盛大的選手錦標賽能辦在自己的家鄉，讓台灣選 手們在與頂尖選手對決的同時也能享有主場優勢，期待自己在接下來的賽事中能發揮最好的表現， 讓所有球迷朋友們欣賞到最精彩的賽事，也期待大家能一起進場為所有選手們加油」。

鴻海科技集團秉持著「EPS+ESG」的永續經營理念，在提供更好的科技產品來改善人類生活的 同時，也努力創造與在地社會的共贏共榮。本次鴻海冠名贊助支持 TLPGA 打造台灣第一場選手錦標 賽，期望善用鴻海的國際影響力，為台灣體育界打造一個國際級的高爾夫球賽。

首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，將在東方球場點燃戰火，圖為鴻海董事長劉揚偉（左三）。鴻海／提供
首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，將在東方球場點燃戰火，圖為鴻海董事長劉揚偉（左三）。鴻海／提供
首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，將在東方球場點燃戰火，圖為鴻海董事長劉揚偉（右）。鴻海／提供
首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，將在東方球場點燃戰火，圖為鴻海董事長劉揚偉（右）。鴻海／提供

新台幣 高爾夫 鴻海

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