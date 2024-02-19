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MLCC第1季出貨量季減7% TrendForce：訂單需求放緩

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
2023年第3季到2024年第1季MLCC供應鏈出貨量。集邦資訊／提供
2023年第3季到2024年第1季MLCC供應鏈出貨量。集邦資訊／提供

受限於全球經濟發展趨緩，科技產業成長動能轉趨保守，英特爾、德州儀器等業者近期財報相繼釋出第一季營收衰退警訊，反映出目前供應商接單與出貨平淡。TrendForce 預估今年第一季 MLCC 供應商出貨總量僅達11,103億顆，季減7%。

AI晶片供貨改善訂單需求回升，反觀手機、PC筆電、通用伺服器備貨需求平淡

輝達、超微AI晶片一月底供貨逐步紓解，廣達、緯創、英業達等代工廠AI伺服器訂單需求回升，帶動備料拉貨動能走揚，村田、太誘、三星與國巨是主要受惠對象。但智慧型手機、PC、筆電與通用型伺服器市況需求相對疲弱，除了中國智慧型手機市場延續去年第4季拉貨動能，今年首季對 MLCC 下單備料持穩之外，蘋果手機第1季訂單則下滑近二成。

筆電、通用伺服器等，不僅備料平緩，連近期紅海航道中斷，航運時程增加，但卻未見 OEMs 理應對 ODMs 提前部分訂單備料生產的狀況，加上春節提前拉貨不明顯，反映第1季市況需求相當平淡。TrendForce 預估，若3月份訂單回升未見起色，第1季 MLCC 供應商平均BB Ratio 恐下滑至0.89，季減3.3%。

訂單需求成長放緩，供應商嚴控產能與庫存水位，價格拉鋸持續

日廠村田、韓廠三星近期公布去年第4季財報，營收、獲利均下滑，主要因為資通訊產業成長趨緩，市場仍處於供過於求，供應商面對價格仍有壓力，持續進行產能管控。除了AI伺服器、中國手機部分品牌廠訂單仍算穩定，目前觀察 ODMs 廠釋出第二季筆電、通用型伺服器等訂單需求持平或低於一成的微幅增長。在面對訂單需求增長放緩，MLCC 供應商的報價策略也轉趨保守，前兩季聚焦高容值品項降價搶單行為，第2季則不復見，仍持續以控管產能為優先。

英特爾2024年新平台 Meteor Lake，首發具備AI系統算力，新增神經處理單元（Neural Processing Unit；NPU），來提高整體運算效能，相對用電需求、系統運行溫度也同步攀升，因而增加兩組 NPU 供電線路，MLCC用量也額外增加每台約90~100顆。其中，又以2.2u 0201、10u 0402、47u 0603等規格居多。隨著下半年新平台導入機種逐漸增加，即便筆電整體訂單與去年持平或小幅成長，但貢獻 MLCC 用量需求將有所成長。

伺服器 智慧型手機

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