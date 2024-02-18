英特爾洽談美政府補助 金額逾百億美元

彭博資訊引述知情人士報導，美國拜登政府正在與英特爾（Intel）討論金額超過一百億美元的補助案，如果順利談成，將成為美國政府致力晶片在美製造政策下，目前為止的最大金額補助。

消息來源指出，英特爾的補助案將包括直接補助與融資貸款。目前協商討論仍在進行之中。

由於英特爾將於美國時間二月二十一日舉辦晶圓代工服務大會（IFS Direct Connect）展示半導體新技術，與二月二十四日台積電日本熊本廠開幕僅相隔不到三天，再加上英特爾爭取美國政府資金補助消息，晶圓代工雙雄的競合關係，格外引人關注。

美國政府獎勵補助全球頂尖半導體廠在美國本土製造晶片，資金有這兩大來源，根據二○二二年的晶片法案提供三百九十億美元基金做為直接補助，並有七百五十億美元貸款與貸款擔保基金。彭博採訪晶片廠補助執行機關美國商務部，以及英特爾，他們都拒絕評論。

消息人士表示，目前還不清楚英特爾商討中的補助金額，直接補助與貸款的比重。

英特爾現正在俄亥俄州建造投資規模二百億美元的晶片廠，另在亞利桑那州擴廠也準備投資二百億美元，新墨西哥州的投資則有三十五億美元。

拜登總統上任以來，全球晶片公司已經宣布赴美投資的金額逾二千三百億美元。拜登政府的目標是在二○三○年前，在美國境內建立兩個先進製程聚落。

英特爾執行長季辛格日前已率先揭露，美國商務部長雷蒙多將親自出席IFS Direct Connect大會。外界認為，此舉可凸顯英特爾在美國半導體製造扮演重要角色。

英特爾今年強攻ＡＩ ＰＣ及伺服器火力猛烈，但台積電也是英特爾不可或缺的助攻員。日前外媒Tom's Hardware報導，台積電拿下英特爾超過一百四十億美元訂單，二○二五年預估超過一百億美元；台積電為此得在年底為英特爾預備每月一點五萬片晶圓三奈米產能，預估二○二五年提高至三萬片，英特爾並成為台積電前三大客戶，也是三奈米製程節點僅次蘋果的第二大客戶。