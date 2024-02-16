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OpenAI 反擊了！不畏 Gemini 挑戰、以 Sora 搶影片生成商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
OpenAI。擷取自路透社
OpenAI。擷取自路透社

Google才剛推出全新生成式AI模型「Gemini 1.5」，並號稱「處理量」比ChatGPT開發公司OpenAI還要高出十倍，而OpenAI今（16）日也不甘示弱，再掏出新品「Sora」來反擊。據悉，這款全新的AI模式Sora，能根據使用者設定的指示來生成影片，並且影片內容可包含多個角色，甚至可依用戶不同的要求來生成特定的畫面。隨著消息一出，立刻引起全網關注。

OpenAI表示，這款Sora可根據文字提示生成短影片，影片內容可呈現複雜的攝影機運鏡，並且除根據文字產生影片外，Sora也可以依據靜態圖像製作動畫，不過目前Sora尚處於未完成的狀態、仍在測試中，因此可能無法完全消化太複雜的指令細節，不僅影片長度最多只能達到60秒，生成出的影片也可能會不合邏輯。

雖然OpenAI解釋這套全新的生成式AI模式「Sora」，仍尚未完全完成，但由於該新品為當今唯一一個踏入「影片生成」市場的產品，因此仍然在全球市場引發熱烈討論，對此不少網友也留言表示期待，並直言，目前市場熱度又都回到Sora 身上了，並感嘆，雖然OpenAl只是一個規模幾百人的公司，竟然能擁有如此強大的武器庫，並不斷不斷突破人們的認知，保持在AI領域的前沿，真的相當令人敬佩。

AI 動畫 新生

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