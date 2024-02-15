英華達「智慧輸液幫浦」搶進台大體系 醫療布局有成

代工大廠英業達（2356）旗下英華達今（15）日宣布，旗下「思邁智慧輸液系統」成功取得台大醫院體系「總分院連線型／非連線型智慧幫浦輸液套（附儀器）」共2個標案。英華達透露，該系統包括輸液幫浦、輸液連線系統軟體及輸液套等，不僅提高病患的輸液安全，也能促進護理師的工作效率，更可推動智慧醫院，將會是智慧醫療的重要一環。

英華達透露，這套「思邁智慧輸液系統」，未來將實際導入台大醫院總院、癌醫中心、雲林、新竹、金山及北護等6大院區。英華達醫療電子事業負責人暨副總經理曾慶安表示，以往輸液前須要由護理師進行人工三讀五對以及手動將輸液參數輸入幫浦，可能發生給藥錯誤造成病患危害，甚至引發嚴重的醫療糾紛，隨著全面導入約3000台思邁智慧輸液幫浦至台大各院區，將實際改善這種狀況。

根據2007年的研究指出，給藥錯誤及幫浦設定錯誤佔醫療不良事件相當高的比例，導入「思邁智慧輸液系統」後，透過連接醫院資訊系統（HIS），醫師開立之醫囑及參數可在護理師掃描病患及藥品條碼後由思邁系統自動下載至輸液幫浦，將可大幅降低此類醫療不良事件發生的機率。

輸液過程中，如發生病患折管、氣泡或輸液即將結束等狀況，思邁系統也會即時發出警報並顯示於管理平台，護理師可即時進行處置，將可提升輸液安全並可大幅節省護理師來回奔波的時間；輸液完成後，思邁系統可將輸液過程中的給藥及操作記錄自動回寫至醫院資訊系統，可節省護理師交接班及人工抄寫相關記錄的時間。

此外，英華達從2016年起，以自身整合軟硬體之研發及生產實力，從電子業跨入醫療電子產業，除已經推出深獲市場好評的「全家寶全方位生理量測系統」外，本次由英華達自主研發的「思邁智慧輸液系統」成功導入台大醫院體系，更是英業達集團發展醫療事業值得記錄的里程碑，也期待思邁智慧輸液系統未來在海內外持續發展，為台灣打造新一座「富國神山」。