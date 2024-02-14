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走春結合數位 數產署推體驗5G科技結合地方文化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台南市鹽水區月津燈節結合5G應用。（數位部提供）
台南市鹽水區月津燈節結合5G應用。（數位部提供）

數產署自推出5G專頻專網後，近年積極與地方政府合作，以5G科技結合地方文化特色，陸續推出一系列精彩展演。其中，春節期間有月津港燈節、龍崎光節–空山祭、永恆聖母院–穿越時空沉浸式VR之旅等，誠摯邀請您在年節時刻，攜家帶眷一起到各地走走，感受數位科技與地方文化結合的魅力，來場充滿數位科技體驗的走春行程。

數產署表示，隨著數位科技的演進，傳統文化不僅可以透過不一樣的角度進行演繹，還可以結合數位科技，強化民眾對於文化的體驗感受。

例如數產署與高雄市政府合作推出《永恆聖母院》穿越時空沉浸式VR之旅，運用5G技術完整呈現巴黎聖母院的重生與永恆，透過5K高解析度打造出多個時代巴黎聖母院與周邊環境場景，配合VR頭戴顯示裝置引領遊客體驗穿梭時空。同時結合實景娛樂（Location-Based Entertainment, LBE）技術，同時容納多人進行走動式VR體驗，讓民眾可以與親朋好友一同來場身歷其境的文史之旅，體驗不同時代的巴黎聖母院。

此外，曾獲德國紅點設計大獎的台南月津港燈節，已是地方的年度活動盛事之一，今年度台南市政府在數產署的計畫支持下，邀請在地數位藝術創作者，導入5G技術並結合AR、光標籤定位等數位科技，運用鹽水原生植物元素打造出夢幻虛擬展品「漫月幻池塔」。本次創作將搭配臺南400臺灣燈會，一路展示到3月3日。

有最美山林燈節之稱的龍崎空山祭，同樣在數產署的5G計畫支持下，由台南市政府攜手台灣國寶文化「霹靂布袋戲」，導入360度視角的6K高畫質攝影、串流多層次異體拼接LED螢幕，在山林間打造新的展演模式，塑造傳統文化與數位科技融合的沉浸式感官體驗，將展演至2月18日。數產署並與台南市政府合作將5G場館升級，在左鎮化石園區推出古生物AI互動體驗及古生物長廊AR擴增實境，讓民眾彷彿回到數千萬年前，與恐龍等古生物互動。

數產署指出，這些活動均透過推動「地方特色整合5G應用與落地計畫」，與地方政府協作運用數位科技結合在地文化特色或場域，創造跨領域的應用案例，讓民眾感受到數位科技帶來的趣味。年假期間，歡迎大家安排一趟數位科技走春之旅，體驗數位科技與地方文化結合的魅力，留下一個難忘的回憶。

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