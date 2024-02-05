集邦：AI 需求升 伺服器 DRAM 搭載容量增幅最高

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，2024年DRAM及NAND Flash在各類AI延伸應用平均搭載容量均有成長，又以伺服器領域成長幅度最高，伺服器DRAM單機平均容量預估年增17.3％；企業用（Enterprise）SSD則預估年增13.2％。而AI智慧型手機與AI PC的市場滲透率預期應會在2025年略有明顯成長，屆時將再帶動平均單機搭載容量同步上升。

首先從智慧型手機來看，由於手機晶片商主要著眼於運算效能的提升，尚無實際AI應用推出，故話題發酵程度有限。同時，2023年記憶體價格因市場供過於求而快速崩跌，在價格來到相對低檔的吸引力，推升2023年DRAM於智慧型手機單機平均搭載容量年增17.5％。

而NAND Flash單機平均搭載容量年增達19.2％，容量已能滿足使用者需求。因此，2024年在尚未有新應用推出的預期下，不論DRAM或NAND Flash於智慧型手機的單機平均搭載容量的年成長幅度將放緩，分別預估為14.1％及9.3％。

伺服器方面，伴隨AI伺服器需求持續增加，AI高階晶片如NVIDIA H200／B100、AMD MI350及雲端服務業者（CSP）自研ASIC陸續推出或開始量產。但由於Training AI Server是目前市場主流，其擴大採用的記憶體是以有助於高速運算的DRAM產品為主，故相較於NAND Flash，DRAM的單機平均搭載容量成長幅度更高，Server DRAM預估年增率17.3％，企業用SSD則約13.2％。

筆電方面，Microsoft所規範AI PC的CPU算力需達40TOPS以上，目前符合該規格的有高通Snapdragon X Elite、AMD Ryzen 8000系列（Strix Point），及Intel的Lunar Lake，但搭載上述CPU量產的筆電預計要到今年下半年才會陸續推出，因此對拉高記憶體容量的幫助有限，且AI PC硬體規格主要標準要求是加大DRAM容量至16GB，SSD則並未規定必須提升至1TB。

因此，預估DRAM於筆電的單機平均搭載容量年增率約12.4％，後續隨著AI PC量產後，2025年成長幅度才會更明顯。至於消費型（Client）SSD雖有單機平均搭載容量有上升趨勢，但受NAND Flash價格大幅回升影響，年增率預估僅9.7％。