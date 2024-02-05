微星智慧充電樁 EV Premium 即日起 MSI SHOP 獨家首賣

全球電競領導品牌 MSI 微星（2377）搶攻新能源商機，將於即日起在 MSI SHOP 獨家首賣最新力作——MSI 智慧AC充電樁「EV Premium」。這款家用充電樁以卓越的性能和創新功能脫穎而出，為電動車主提供全方位、高效率的充電體驗。即日起至2月14日，只要在 MSI SHOP 預購，即加贈1年延長保固，限量30組。

為慶祝EV Premium 的隆重推出，MSI 特別宣布即日起在 MSI SHOP 獨家首賣。讓您能夠第一時間感受家用充電的全新巔峰體驗。請勿錯過這個難得的機會，探索未來充電科技的無限可能性。獨家首賣連結：https://tw-store.msi.com/products/ev-premium

商業市場也不容錯過 — EV Premium 遠端優化營運管理；不僅在家用市場，EV Premium 在商業應用上也具備卓越的性能。遠端優化營運管理功能包括營運狀態、統計報表、會員管理等完整資訊，讓商業用戶能夠輕鬆管理充電站點。雲端/地端方案和客製化 API 服務提供更靈活的解決方案選擇，滿足不同商業需求。在電力負載分配方面，EV Premium 能夠自動均分電流用量，確保充電站點的穩定運作。同時，支援多元支付工具，實現停車和充電的一鍵支付，提升顧客體驗。

多方合作，廣泛應用於不同領域；微星科技擁有豐富的商用建站經驗，已在不同領域建立了廣泛的合作關係。合作夥伴包括公司行號、商辦場所、汽車經銷、機關學校、休閒娛樂、飯店民宿等多個領域。與立碁電子、展悅建設、健和興KST、大順吉普四驅、老鷹哥、頂好汽車、中原大學、葳格高中、台中知名卡拉OK、寶麗金餐飲、長春商務旅館、日月潭晶澤會館、日月潭歸璞泊旅等合作案例，充分展現EV Premium 的廣泛應用性。

EV Premium 在實際應用場景的卓越表現；林口地區知名建設公司展悅建設，於企業總部裝設3支EV Premium 60A充電樁，為附近上班族、餐廳以及咖啡廳等顧客提供方便的充電服務。