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經部AI on Chip研發出磁性記憶體技術 獲台積電納入新製程

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部 AI on Chip 近四年投入19.9億元，發展半通用AI晶片、布局異質整合技術，經濟部表示，這項計畫已促進產業投資超過200億元，創造350億元產值。未來 AI on chip 計畫將銜接到晶創台灣方案，強化高階前瞻晶片的開發，聚焦在高效能運算、車用及下世代通訊等高階AI晶片。

經濟部日前向國科會報告 AI on chip 計畫推動成果。經濟部產業技術司長邱求慧表示，經濟部2019年起推動 AI on Chip 計畫、投入總經費約19.9億元，聚焦發展半通用AI晶片、布局異質整合技術、打造超低功耗AI晶片及開發AI系統軟體，四年來 AI on Chip 計畫補助廠商及法人，共產出關鍵專利82件，促進投資超過200億元，補助或技轉廠商共67家，衍生產值超過350億元。

在具體成果方面，邱求慧舉AI運算必需的高能效記憶體為例，台灣已研發可整合於邏輯晶片內的磁性記憶體（MRAM）技術，效能領先韓國大廠三星類似技術達40%，已獲台積電（2330）納入下一代製程。

在補助IC設計業者研發方面，經濟部和國科會扶植新創IC設計公司創鑫智慧，開發全球首顆雲端推薦系統AI晶片，已進軍國際雲端服務商供應鏈；此外，該計畫促成凌陽（12nm）結合鈺立微（28nm）合作，推出全台首創跨製程AI小晶片，預計導入國際大廠物流搬運系統。

至於異質整合技術發展方面，經濟部表示，已在工研院建置試產線提供試產服務，協助法國新創 Primo1D 進行異質封裝堆疊，為世界目前最微縮的 RFID（無線射頻辨識）晶片，現正與國際精品大廠測試，用於皮包及服飾之防偽功能。

AI 晶片 經濟部

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