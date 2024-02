經部AI on Chip研發出磁性記憶體技術 獲台積電納入新製程

經濟部 AI on Chip 近四年投入19.9億元,發展半通用AI晶片、布局異質整合技術,經濟部表示,這項計畫已促進產業投資超過200億元,創造350億元產值。未來 AI on chip 計畫將銜接到晶創台灣方案,強化高階前瞻晶片的開發,聚焦在高效能運算、車用及下世代通訊等高階AI晶片。

經濟部日前向國科會報告 AI on chip 計畫推動成果。經濟部產業技術司長邱求慧表示,經濟部2019年起推動 AI on Chip 計畫、投入總經費約19.9億元,聚焦發展半通用AI晶片、布局異質整合技術、打造超低功耗AI晶片及開發AI系統軟體,四年來 AI on Chip 計畫補助廠商及法人,共產出關鍵專利82件,促進投資超過200億元,補助或技轉廠商共67家,衍生產值超過350億元。

在具體成果方面,邱求慧舉AI運算必需的高能效記憶體為例,台灣已研發可整合於邏輯晶片內的磁性記憶體(MRAM)技術,效能領先韓國大廠三星類似技術達40%,已獲台積電(2330)納入下一代製程。

在補助IC設計業者研發方面,經濟部和國科會扶植新創IC設計公司創鑫智慧,開發全球首顆雲端推薦系統AI晶片,已進軍國際雲端服務商供應鏈;此外,該計畫促成凌陽(12nm)結合鈺立微(28nm)合作,推出全台首創跨製程AI小晶片,預計導入國際大廠物流搬運系統。

至於異質整合技術發展方面,經濟部表示,已在工研院建置試產線提供試產服務,協助法國新創 Primo1D 進行異質封裝堆疊,為世界目前最微縮的 RFID(無線射頻辨識)晶片,現正與國際精品大廠測試,用於皮包及服飾之防偽功能。