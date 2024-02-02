快訊

綠白隔空交鋒！民眾黨稱綠營各路人馬聯繫柯文哲 卓榮泰也在內

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

立院選舉爭議延燒…眼科醫林逸民吃飯兼當見證人 還原與柯文哲對話

台數科攜手 LINE TV 推新春促案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

龍年春節即將迎來七天假期，台數科表示，因應新春，限時推出有線電視搭配寬頻任一速率，均可享受 LINE TV 及 LiTV VOD 隨選影音，只要合約期間內，就可 OTT 追劇免費看，加碼抽「新春大禮包」。

近期 LINE TV 與華視首度攜手合作，共同出品全新戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合出版、陳俊文的同名原著小說，劇情以「車行」為中心，勾勒出小人物之間笑中帶淚的溫情、親情與愛情，於2月18日晚上10點於 LINE TV 首播，第一周連播兩集。

台數科指出，LINE TV 熱播劇不斷，由江宏傑、柯有倫主持的《可可樹下的奇幻小店》首播就掀起熱烈迴響，並創下優秀的點擊率；還有戀綜的天花板《換乘戀愛3》，講述分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的綜藝節目；Ella 陳嘉樺、王識賢與柯叔元主演的《生命捕手》，講述一群嘉義地方醫生，在熱血的醫療救護背後，充滿的人情與信念；台數科表示，透過台數科機上盒觀看 LINE TV 30分鐘以上，還可獲得哈 POINTS 10點大放送，點數可折抵寬頻月費使用。

近年台數科也積極推動寬頻及數位生活服務，台數科表示，隨著民眾越來越重視居家安全，台數科打造「居家監控」服務，提供高畫素鏡頭、9公尺紅外線夜視功能及移動追蹤模式，可為用戶24小時提供清晰畫面，透過 APP 即可遠端觀看即時影像，偵測到任何可疑的事件會推送通知，可以隨時掌握家中最新情況；監視器同時內建喇叭，方便監控端與現場進行對話；另外有鑑於監視器遭駭的事件頻傳，監視器提供隱私保護服務，只需要在 APP 中開始「隱私模式」，即可停止畫面串流至網路，可全天候保護用戶居家隱私。本月申辦台數科「哈NET」任一速率，即可用月費半價50元的價格，使用每月元價99元的「居家監控」服務。

LINE 台數科 愛情

延伸閱讀

米可白爆乳裝炸出D奶 阿弟竟「看膩長輩」虧：長針眼！

LINE貼圖新年活動又來了！買或送指定應景貼圖抽冰島、夏威夷雙人機票

柯叔元求婚成功！神明當見證人被虧有壓力：打死不會離

王樂妍翻身成富家千金 嗨喊：我要使勁的漂亮！

相關新聞

緯創年度尾牙來了！ 天后張惠妹登台、45分鐘唱滿滿

代工大廠緯創（3231）旺年會今（2）日登場，作為代工廠中壓軸登場的年度尾牙，團隊也特地請到「金曲天后張惠妹」來助陣，董...

緯創董座林憲銘：2024總經不看好 全年發展主軸仍在 AI

代工大廠緯創（3231）旺年會登場，作為代工廠中壓軸登場的年度尾牙，董事長林憲銘今（2）日受訪時坦言，回顧2023年一開...

2024更險峻？緯創董座林憲銘證實：腳步一慢就慘了

代工大廠緯創（3231）旺年會登場，董事長林憲銘今（2）日致詞時透露，今 (2024) 年是比去 (2023) 年還要更...

AI發展已沒障礙 緯創林憲銘揭：未來幾年有「高成長」

代工大廠緯創（3231）旺年會登場，董事長林憲銘今（2）日指出，集團已全面衝刺 AI 事業發展，目前來看 AI 仍然是今...

AI 成功邁向商轉 緯創董座林憲銘曝：一定要去擁抱它！

代工大廠緯創（3231）旺年會登場，董事長林憲銘今（2）日指出，AI 人工智慧應用已經越來越普及，從過去只有專家才能使用...

世界先進估首季營收季減個位數 今年資本支出將砍半

晶圓代工廠世界先進（5347）今（2）日舉行線上法說，總經理尉濟時提出本季預期晶圓出貨季減6～8％、平均售價持平，加計認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。