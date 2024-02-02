台數科攜手 LINE TV 推新春促案

龍年春節即將迎來七天假期，台數科表示，因應新春，限時推出有線電視搭配寬頻任一速率，均可享受 LINE TV 及 LiTV VOD 隨選影音，只要合約期間內，就可 OTT 追劇免費看，加碼抽「新春大禮包」。

近期 LINE TV 與華視首度攜手合作，共同出品全新戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合出版、陳俊文的同名原著小說，劇情以「車行」為中心，勾勒出小人物之間笑中帶淚的溫情、親情與愛情，於2月18日晚上10點於 LINE TV 首播，第一周連播兩集。

台數科指出，LINE TV 熱播劇不斷，由江宏傑、柯有倫主持的《可可樹下的奇幻小店》首播就掀起熱烈迴響，並創下優秀的點擊率；還有戀綜的天花板《換乘戀愛3》，講述分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的綜藝節目；Ella 陳嘉樺、王識賢與柯叔元主演的《生命捕手》，講述一群嘉義地方醫生，在熱血的醫療救護背後，充滿的人情與信念；台數科表示，透過台數科機上盒觀看 LINE TV 30分鐘以上，還可獲得哈 POINTS 10點大放送，點數可折抵寬頻月費使用。

近年台數科也積極推動寬頻及數位生活服務，台數科表示，隨著民眾越來越重視居家安全，台數科打造「居家監控」服務，提供高畫素鏡頭、9公尺紅外線夜視功能及移動追蹤模式，可為用戶24小時提供清晰畫面，透過 APP 即可遠端觀看即時影像，偵測到任何可疑的事件會推送通知，可以隨時掌握家中最新情況；監視器同時內建喇叭，方便監控端與現場進行對話；另外有鑑於監視器遭駭的事件頻傳，監視器提供隱私保護服務，只需要在 APP 中開始「隱私模式」，即可停止畫面串流至網路，可全天候保護用戶居家隱私。本月申辦台數科「哈NET」任一速率，即可用月費半價50元的價格，使用每月元價99元的「居家監控」服務。