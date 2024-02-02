台灣生物醫藥製造公司結盟美國韌力 共同拓展 CDMO 商機

由經濟部規劃、工研院與生技中心共同籌組的臺灣生物醫藥製造股份有限公司 (TBMC)，今 （2） 日與美國韌力公司 （National Resilience）簽署技術移轉與投資的策略結盟協議，雙方合作第一階段，將由TBMC取得美國韌力公司在生物製劑、疫苗、mRNA 核酸藥物、細胞治療與基因療法等五大先進製程的授權，加速國內核酸藥物產業與全球對接。

經濟部長王美花表示，TBMC成將南港台北生技園區成立製程開發實驗室，竹北生醫園區也正在蓋年2,000升的GMP 廠，預計兩年後完工，未來 TBMC 將藉助美國韌力公司把高階製造技術用於生技產業。美國韌力公司副董事長楊育民表示，TBMC與韌力公司合作後，初期將先引進細胞治療的關鍵原料及單株抗體製程，後續也期待安排TBMC的30名員工前往韌力公司受訓，未來將透過TBMC的業務拓展能力，爭取美國及歐洲市場機會。

TBMC董事長瞿志豪表示，TBMC一開始的規劃帶有政策任務，未來也希望帶動台灣的生技產業進入國際市場，公司將採台積電運用臺灣優勢建立全球競爭力的成功模式，複製於生技醫藥領域，致力發展數位化且彈性生產的創新生物醫藥製造技術。

瞿志豪表示，TBMC 將致力於提供臨床前的GMP 製程開發、臨床實驗以及上市商業化藥品的生產製造服務，不僅採用智能型生產流程以提升效率，更能靈活地製造少量多樣的核酸、病毒載體與細胞治療藥物產品，未來面向國際市場提供一站式的全方位服務，無論是小規模生產還是國際商業化訂單，TBMC 都能夠應對自如，成為亞洲首家以先進智慧製造為切人點的全方位 CDMO 公司。

美國韌力公司是專注於 CDMO 的高階代工公司，在北美擁有研發、製程分析和生產共 9 個基地，並專注於生物製劑、疫苗、核酸、細胞和基因療法等五個技術領域。副董事長楊育民指出，公司成立三年以來營運連年成長，今年會是最大成長、爆發年。

楊育民說，之前向台積電請教時，董事長劉德音就提到針對公司營運的五件事，包括放眼世界、不斷創新、專業人才管理團隊、建立堅強客戶信賴度，最重要的是台灣人具有強大執行能力，與美國創新力結合能發揮綜效。