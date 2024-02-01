搶進歐洲半導體商機 崇越科技研議設立據點

隨客戶腳步，半導體及高科技關鍵材料整合服務廠崇越科技（5434）也正研議設立歐洲據點，提供半導體供應鏈整體解決服務方案，內容包括半導體整合服務、前段晶圓製造、後段先進封裝、二手設備與零件服務，以及建廠和廠務系統等整合方案，並協助供應鏈與特殊化學品倉儲物流、技術服務、市場分析等價值鏈服務。

隨台積電（2330）計畫在德國東南方的德勒斯登設立12吋晶圓廠，帶動周邊國家半導體生態系發展。「捷克半導體投資商機說明會」今（1）日上午於TICC台北國際會議中心盛大舉行，由台灣新東向全球產學研聯盟協進會（TeaLa，簡稱新東向聯盟），偕同捷克經濟文化駐台辦事處、捷克台灣商會，邀請專家顧問和產業先進，探討捷克投資環境；並於會中與捷克國家半導體集群（Czech National Semiconductor Cluster）代表托馬斯·西維切克（Tomáš Sivíček），及企業代表崇越科技執行長李正榮簽署合作備忘錄。

新東向聯盟理事長、崇越集團董事長郭智輝表示，德勒斯登緊臨捷克邊界，距離捷克首都布拉格不遠，自布拉格機場不到2小時車程即可抵達德勒斯登。在區域供應鏈的群聚效應下，加上捷克本身的產業、經濟實力，以及地理優勢，捷克半導體產業發展前景不容小覷。

崇越科技近年積極打造半導體國際供應鏈平台，2021年於美國亞歷桑納州鳳凰城設立美國崇越、2022年成立日本峻川商事株式會社，2023年8月於日本熊本設立服務據點，希望能就近服務鄰近的JASM，以及SONY等半導體廠；因應供應鏈區域化分散移轉，東南亞以新加坡、馬來西亞、越南為據點，服務東協地區客戶，滿足在地化生產。

郭智輝表示，崇越科技建立了穩健的產品經理制度，提供技術服務、產品測試與品質保證等全方位服務，持續跟隨客戶腳步落實在地服務，包含接下來的台積電德國廠、力積電日本廠，以及世界先進新加坡廠，都是我們積極服務的對象。