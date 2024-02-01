快訊

花1億裝潢…高雄最貴租金燒肉店「韓八」 突宣布今凌晨起歇業

該不該抱股過年本周得下好離手 盤點農曆休市9天變數

稱黃珊珊是「女版韓國瑜」 柯建銘嗆：不可能換雞肋副院長

國泰證券跨出國際 擔綱LG Innotek財務顧問 攜手亞光策略合作

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
國泰證券特別擔任韓國LG集團旗下的全球領先材料與電子元件大廠LG Innotek Co., Ltd.（LG Innotek）之「財務顧問」。示意圖／路透
國泰證券特別擔任韓國LG集團旗下的全球領先材料與電子元件大廠LG Innotek Co., Ltd.（LG Innotek）之「財務顧問」。示意圖／路透

國泰證券資本市場業務跨出國際，連結台灣與海外市場，投資銀行業務國際財顧組致力成為亞洲區的精品投資中介者角色，不僅協助國內客戶走出海外、拓展國際市場，更積極促成海外企業或機構投資人與台灣企業建立合作的機會。

此次國泰證券特別擔任韓國LG集團旗下的全球領先材料與電子元件大廠LG Innotek Co., Ltd.（LG Innotek）之「財務顧問」，協助規劃與亞洲光學股份有限公司建立策略合作，共同為全球客戶在車載、高階智慧型手機與延展實境（XR）提供完整光學解決方案。國泰證券透過積極發揮企業影響力，樂見企業透過跨國合作，提升產品競爭力及市場影響力。

國泰證券深入了解兩大企業，協助並輔佐相關合作事宜，其中，LG Innotek成立於1970年，透過持續不斷的技術革新與製程演進已開發出多項世界級的產品，在相機模組、半導體基板、車載等領域的關鍵電子元件擁有全球領先地位，未來將繼續透過領先的產品技術優勢與堅強的業務實力不斷提升企業競爭力，並藉由本次與亞光的策略合作取得關鍵光學元件的穩定供應，深化車載與XR等應用領域。

亞光（3019）成立於1980年並長年深耕於光學領域，擁有光學元件深厚的加工與研發技術以及量產能力，未來將持續以卓越的研發技術、多樣化的產品線及專業的全球運籌生產模式，挾著非球面模造玻璃競爭優勢，積極搶佔車載、高階手機鏡頭、AR/VR等市場。

展望未來，集結LG Innotek強大的供應鏈管理、先進的製程品質管理、廣布全球的銷售網絡，以及亞光的傲人光學元件設計與製造能力，共同創造領先業界的品質與成本優勢，勢必能於光學領域持續領先布局。

LG 國泰 投資銀行

延伸閱讀

舜宇預警淨利潤恐腰斬 小摩調降目標價

全民權證／祥碩 挑價內外10％

全民權證／鈊象 瞄準逾90天

全民權證／美時 瞄準逾120天

相關新聞

超微財測失色PC鏈打冷顫 廣達、仁寶、緯創挑戰大

英特爾日前公布本季財測失色，股價跳水之後，超微（AMD）30日公布上季財報與本季財測也讓市場大失所望，即便調升今年AI晶...

因應全球營運成長 聯發科高層異動 布局接班梯隊

國內IC設計龍頭聯發科昨天舉行董事會，通過高層人事異動，現任總經理陳冠州即日起擔任總經理暨營運長，現任執行副總經理暨財務...

AI手機、PC掀 WiFi 7商機 立積今年獲利可望轉虧為盈

射頻IC廠立積（4968）受惠於智慧手機及PC品牌大廠將於今年上半年陸續推出具備人工智慧（AI）的新機，加上WiFi 7...

4大代工尾牙接力賽 緯創明壓軸登場、董座林憲銘將釋最新AI市況

台股昨（31）日開低走低，大盤指數終場跌破萬八關卡，收在17,889.56,點，台鏈四大代工廠緯創（3231）、英業達（...

科技巨頭展示AI火力 定期定額投資共享科技股動能

隨Nvidia、AMD、英特爾（Intel）等多家科技巨頭在一年一度的消費性電子展（CES）釋出最新產品，市場期待引入人...

國泰證券跨出國際 擔綱LG Innotek財務顧問 攜手亞光策略合作

國泰證券資本市場業務跨出國際，連結台灣與海外市場，投資銀行業務國際財顧組致力成為亞洲區的精品投資中介者角色，不僅協助國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。