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2024年龍年新亮點 兆豐投信新春存股投資術

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
隨著美國通膨將持續調降為市場共識，此為經濟回歸正常化，2024年可望見到啟動降息，在沒有黑天鵝事件干擾的前提下，實質薪資及消費信心預期會在降息後呈現緩步上升，整體環境有利於台股表現，其中在半導體封測、半導體設備、記憶體、伺服器供應鏈、手機供應鏈等產業，2023年第4季起至2024年上半年陸續由谷底翻揚，恢復成長態勢。示意圖／路透
隨著美國通膨將持續調降為市場共識，此為經濟回歸正常化，2024年可望見到啟動降息，在沒有黑天鵝事件干擾的前提下，實質薪資及消費信心預期會在降息後呈現緩步上升，整體環境有利於台股表現，其中在半導體封測、半導體設備、記憶體、伺服器供應鏈、手機供應鏈等產業，2023年第4季起至2024年上半年陸續由谷底翻揚，恢復成長態勢。示意圖／路透

2024年新春，兆豐臺灣藍籌30ETF基金（00690）、兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金（00913）等兩檔ETF於元月展開除息，也正是龍年布署的最佳時機，兆豐投信官網已公告兩檔基金第一階段收益分配評價結果，除息交易日預計為3月4日，實際配息金額將於2月26日的第二階段收益分配評價結果公告。

隨著美國通膨將持續調降為市場共識，此為經濟回歸正常化，2024年可望見到啟動降息，在沒有黑天鵝事件干擾的前提下，實質薪資及消費信心預期會在降息後呈現緩步上升，整體環境有利於台股表現，其中在半導體封測、半導體設備、記憶體、伺服器供應鏈、手機供應鏈等產業，2023年第4季起至2024年上半年陸續由谷底翻揚，恢復成長態勢。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF(00913)研究團隊表示，搶搭新科技趨勢順風車，台灣半導體產業有5G、人工智慧、物聯網、車用電子等新興應用驅動，預估成長動能可延續到2030年，在晶片需求大於供給的時代浪潮下，鎖定台灣半導體中上游的投資優勢，投資台灣企業標的之ETF，掌握台灣龍頭企業如台積電（2330）、聯發科、聯電、日月光等，相對可以掌握台灣市場完整的晶圓製造商的獲利空間，爭取長線的成長爆發力機會。

為了滿足更多投資者的理財需求，兆豐投信於2024年龍年新亮點-兆豐臺灣藍籌30ETF基金(00690)已將配息頻率由半年配息改為季配息，生效日為2024年1月29日。在長期趨勢的產業中，持續看好如科技股的AI相關產業、半導體、高速運算與IC／IP設計等族群後勢，傳產類股方面以綠能、運動休閒為主，建議採取擇時加碼進場，將00690基金納入資產配置布局主軸當中，亦可望爭取息收機會。

無論產業循環輪動，在資產配置中同時選擇00690及00913，能讓更多的投資人掌握領息及有機會享報酬，有利提升投資理財的成長性。由於兆豐永續高息等權ETF（00932）於2023年8月底成立，同年9月1日掛牌上市，故沒有參與到2023年台股除息旺季，因此以2024年1月底的評價結果將不予分配。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

台灣半導體成長動能強勁（資料來源：工業技術研究院、兆豐投信整理，資料日期：2023年12月）
台灣半導體成長動能強勁（資料來源：工業技術研究院、兆豐投信整理，資料日期：2023年12月）

ETF 兆豐

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