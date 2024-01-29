評估蓋熊本2廠 日媒：台積電最快2月6日揭曉

台積電日本熊本廠訂下月廿四日下午舉行開幕典禮，今年六月股東常會後將退休的台積電董事長劉德音，偕同內定接棒董事長的現任總裁魏哲家，將率領多位一級主管赴日參加，台積電也邀請日本首相岸田文雄出席。

除了下個月舉行開幕典禮的熊本一廠，日本「熊本日日新聞」報導，出身熊本的日本農林水產大臣坂本哲志昨天在一場地方會議上說，台積電正評估興建的第二座工廠將落腳熊本縣菊陽町；台積電最快將在二月六日宣布二廠地點。

台積：正專注評估在日設2廠

台積電預計二月初舉行董事會，屆時可能通過擴大熊本二廠投資案。劉德音日前主持任內最後一場法說會時，提到台積電日本第二廠計畫還在評估中，但首度鬆口表示不排除切入七奈米。

台積電發言體系表示，台積的全球圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度以及經濟成本考量，持續透過必要投資，支持客戶需求並因應半導體技術長期需求的結構性增長，「我們正專注於評估在日本設置第二座晶圓廠的可能性，目前沒有更多可分享的資訊」。

開幕高規格 與美廠典禮相近

根據本報掌握的消息，日本官方已決定升高熊本廠開幕典禮當天進廠人員安檢規格，必須取得由台積電核發的授權碼，才得以進廠。如此嚴謹的安檢要求，透露岸田文雄或日本重要政界人士可能與會的跡象。

據了解，台積電原本猶豫熊本廠是否要高調舉行開幕典禮，因日本政府展現強大誠意，且火速提供相關補助，決定與日本政府合作，針對熊本廠第一廠完工啟用，舉辦和美國亞利桑那州廠移機典禮相近規格的正式儀式。

台積電目前邀請出席的供應鏈成員，以全球前十大半導體設備商、前十大材料及化學品供應商和主要客戶為主，每家公司限定兩個名額，多數為日本分公司或亞洲區執行長或總經理。此次熊本廠開幕似乎仍是配合日本政府，為日本提振半導體產業加分為主要規畫方向。

台積電赴日本熊本建廠是在二○二一年十月宣布、二○二二年開始動工。相較台積電於二○二○年先一步宣布在美國設廠，卻因進度延宕到二○二五年才能量產，日本廠是後發先至，這跟台積電創辦人張忠謀去年提到，日本是建立半導體供應鏈較理想之處的判斷相吻合。