蘋果財報本周揭曉牽動4台廠！ 市場關注iPhone、Vision Pro銷售

蘋果iPhone 15系列在中國大陸市場銷售遭看淡，近期股價又遭微軟超車，失去全球市值最高的上市公司寶座，而蘋果即將在美西時間2月1日（台灣時間2月2日凌晨）公布財報，市場關注，蘋果iPhone 15銷售狀況及大陸市場表現是否好轉，以及Vision Pro開賣狀況，牽動台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、玉晶光（3406）等供應鏈後市。

外資摩根士丹利近期出示報告，預期蘋果長期整體成長，但以近期來看，個別產品需求表現不均，惟服務業務表現優異，預期去年12月這一季度營收將健康成長，但今年3月這一季度的財測將下滑。

大摩預估，蘋果2023年12月這一季營收約1,190億美元，較市場共識高1-2%，但今年3月這一季度，預測營收為934億美元，較市場共識低0-3%。

此外，大摩表示，蘋果近期的財報會議將消除市場對短期擔憂，降低投資人對今年的預期，使市場更關注蘋果未來的成長性，包含被低估的邊緣AI周期更新，以及毛利率和服務優勢，將帶動蘋果2025年開始逐步成長。

根據市調機構IDC報告顯示，蘋果去年第4季以及全年均位居大陸智慧手機龍頭，但主要競爭對手華為在去年第4季已經擠進第四名，2023年全年，蘋果全年市場占有率為17.3%，下滑2.2個百分點，去年第4季，蘋果市占率20%，下滑2.1個百分點。

不過，蘋果大陸官網近日罕見預告推出「迎新春限時優惠活動」，包括手機、筆電和平板等多款產品降價促銷，使得市場「蘋果用力出清大陸庫存」疑慮升高。

業界預期，蘋果iPhone 15系列在去年第4季達到出貨高峰後，本季進入傳統淡季，也將導致相關供應鏈營運走低。

台積電日前預估，在新台幣兌美元31.1假設基礎上，預期今年首季美元營收約介於180-188億美元，平均值季減約6.3%。相關數據符合市場預期季減中個位數6-8%表現，有望為歷年同期新高。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平曾指出，進入傳統淡季，本季淡季仍淡，整體需求和往年同期差不多，依中高階手機鏡頭需求看來，有些客戶對高階信心變得比較好，有樂觀、有悲觀，仍視客戶怎麼拉貨。

鴻海則表示，本季因為進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去三年相當，有季節性修正，且去年同期因大陸廠區在疫情過後恢復正常生產，出貨增加，比較基期較高，也將出現年減。預期今年第1季將年、季雙降。