黃仁勳四度來台 再掀AI股超夯！近一個月聲量最高點揭曉
image source：FB／NVIDIA GeForce Taiwan
文／陳宣懿
摩根大通、摩根士丹利等5大外資都唱旺AI股，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日再度來台，近一年四度訪台又激起AI股的浪花，22日川湖漲停板1100創新天價，緯穎漲停板2185也創天價，股王世芯最高3870也刷新高。黃仁勳一年內第四度來台，25日將親自出席台灣分公司的尾牙活動，展現對台灣的重視。
黃仁勳參與中國年會 穿「東北大花」跳舞衝聲量第一
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一個月內（2023/12/26～2024/01/24）關於「黃仁勳」累積11,495筆網路聲量。聲量最高點出現在21日，共1,983筆聲量。黃仁勳來台前參加中國年會，穿「東北大花」跳扭秧歌消息曝光。對此，PTT有網友表示，「綠粉要崩潰囉，抵制輝達了」、「皮衣變大花」；但也有人認為，「人家是去分公司跟員工吃尾牙，提醒中國員工他們的老闆是美國人」。
黃仁勳簽名顯卡網友搶著要！抽獎活動拉抬聲量
聲量第二高點出現在9日，共1,876筆聲量。輝達舉辦抽獎活動，贈送黃仁勳親筆簽名的GeForce RTX 4080 SUPER創始版顯卡，引起不少網友留言按讚。另一個聲量高峰出現在19日，共510筆聲量。PTT有網友發文討論詐騙集團冒名黃仁勳創立臉書假帳號，要求粉絲加入股票交流群組。對此，有人留言表示，「會信的真的都沒腦」、「錢太多可以送我」。
image source：NVIDIA GeForce Taiwan
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月26日至2024年01月24日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言