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黃仁勳四度來台 再掀AI股超夯！近一個月聲量最高點揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／NVIDIA GeForce Taiwan

文／陳宣懿

摩根大通、摩根士丹利等5大外資都唱旺AI股，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日再度來台，近一年四度訪台又激起AI股的浪花，22日川湖漲停板1100創新天價，緯穎漲停板2185也創天價，股王世芯最高3870也刷新高。黃仁勳一年內第四度來台，25日將親自出席台灣分公司的尾牙活動，展現對台灣的重視。

黃仁勳參與中國年會　穿「東北大花」跳舞衝聲量第一

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一個月內（2023/12/26～2024/01/24）關於「黃仁勳」累積11,495筆網路聲量。聲量最高點出現在21日，共1,983筆聲量。黃仁勳來台前參加中國年會，穿「東北大花」跳扭秧歌消息曝光。對此，PTT有網友表示，「綠粉要崩潰囉，抵制輝達了」、「皮衣變大花」；但也有人認為，「人家是去分公司跟員工吃尾牙，提醒中國員工他們的老闆是美國人」。

黃仁勳簽名顯卡網友搶著要！抽獎活動拉抬聲量　

聲量第二高點出現在9日，共1,876筆聲量。輝達舉辦抽獎活動，贈送黃仁勳親筆簽名的GeForce RTX 4080 SUPER創始版顯卡，引起不少網友留言按讚。另一個聲量高峰出現在19日，共510筆聲量。PTT有網友發文討論詐騙集團冒名黃仁勳創立臉書假帳號，要求粉絲加入股票交流群組。對此，有人留言表示，「會信的真的都沒腦」、「錢太多可以送我」。

image source：NVIDIA GeForce Taiwan

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月26日至2024年01月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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