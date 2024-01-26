睽違3年！英業達旺年會今登場 董座現身親曝 AI 市況

代工大廠英業達（2356）集團年度盛事「旺年會」今（26）日將在於南港展覽館正式登場，這是董事長葉力誠接任董座後，首次現身主持旺年會，也是集團自2020年疫情爆發後，歷經足足三屆線上尾牙，如今疫情趨緩，才終於恢復實體舉辦，預估葉力誠也將於會前會公布最新AI市況，引發關注；集團除邀實力唱將韋禮安、徐佳瑩登台，有傳聞稱「搖滾教父」伍佰將作為神秘嘉賓，帶來壓軸演出。

針對「神秘嘉賓」的傳聞，英業達未證實消息，僅透露「神秘嘉賓身分、曲風很rock」，集團上上下下、不管事內部消息，還是對外發言體系，都對「神秘嘉賓」的身分保密到家，對此更激起外界及旗下員工滿滿的好奇心。據悉，伍佰近日在中國各地舉辦一系列的巡演，並親自替甜心教主王心凌、搖滾天后楊乃文量身寫歌，產出不斷，屆時若傳聞屬實，可望將現場氣氛炒熱到最高點。

英業達內部人員透露，此次旺年會時隔許久再次回到南港，距離前次在南港舉辦已經有好幾年，這次旺年會預計至少席開600多桌，並邀請阿Ken、瑪麗擔任主持人，而集團旗下英業達、英華達、科技及英研智能的全體高階主管都將出席，預計將有超過6,000名集團員工共襄盛舉。

英業達旺年會去年主要以新春高階主管會的方式舉行，而摸彩環節每位同仁加發1萬元現金，最大獎50萬元，總獎金逾6,000萬元。針對今年最大獎，英業達透露，今年旺年會最大獎應該是現金20萬元，不過集團長官可能會額外加碼，所以目前無法確定屆時會發出多少獎項，但獎金總額確定上看千萬元。