台灣三星：樂觀看待今年 AI 手機滲透率將達25%以上

今年首款大型旗艦機種--三星Galaxy 24系列搶先在元月發表、開賣，也是台灣市場首款AI手機，由於AI應用快速成長，各終端業者紛紛推出AI相關產品，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙今（26）日表示，AI手機的熱度將會持續，樂觀預測今年AI手機的滲透率在台灣市場可達25%以上；同時透過AI這樣的科技差異點，期讓消費者的換機周期從36個月，縮短到24個月。

Galaxy 24系列自18日起預購，今日開放早鳥預購民眾優先取貨，一早在三星微風南山旗艦體驗館即有眾多星粉不畏寒冬、早起卡位。陳啓蒙指出，Galaxy S24旗艦系列預購成績超乎預期，較前一代預購表現成長逾3成。展望2024年，預期Galaxy S24系列將持續朝較前代成長30%穩定邁進。

智慧手機市場近年因規格戰幾乎已達天花板，市場多年陷入停滯，此波AI手機被預測為業者創造差異化的關鍵，除了 Galaxy 24系列，預料接下來各手機廠的新機，將推出不同AI應用。

至於AI手機的定義，陳啟蒙指出，AI應用已有多年，隨科技的進展，消費者對AI的期待值也一直在改變。三星耕耘智慧手機市場多年，觀察消費者的期待與使用時的痛點，分析出消費者使用手機的三大面向包括溝通、紀錄生活及分享、創造力。因此三星認為AI手機必須讓消費者更直覺的使用AI ，幫助消費者解決溝通問題，如AI通話即時翻譯，不讓語言的隔閡影響溝通；記錄生活及分享上，則有會議紀錄與摘要等功能，透過AI協助用戶提高工作效率；在創造力上，則有智慧相機編輯，方便消費者分享，以及透過AI搜尋圈快速搜尋到不同的知識，創造更多的可能性。簡單來說，「滿足消費者對生活、溝通及創造力的應用，是AI手機必備的要素。」

至於面對市場競爭，以及可預期將有更多AI手機進入市場，甚至科技大廠如Google、微軟（Open AI的大股東）可能推出更多AI的免費應用。陳啟蒙認為，三星有三大優勢，包括三星秉持開放合作理念，與業界的創新先鋒合作開發更多應用（如與Google合作）；其次在資安上，部分AI功能直接內建在手機內，消費者可以自行決定是否上傳到雲端，加上Knox Security平台，可確保個人資料獲得端對端、即時性的安全保護。最後則是三星擁有完整的跨裝置產品線，結合未來生態圈的多元運用，將可創造更大的差異化。

隨著S24系列的上市，三星也首度展開「N-1」的行銷策略，也就是前一代的S23在S24上市後，仍將延續其產品生命週期，同時AI的功能也將陸續下放到S23，以及去年上市的Z折疊系列，希望讓更多三星使用者能有AI體驗。由於AI功能有算力的要求，考量處理器的效能，目前規劃只有下放到前一代產品。