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中光電智能感測發表全新「防水氣壓感測器」 進軍智能穿戴應用市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中光電智能感測全新發表防水氣壓感測器，進軍智能穿戴應用市場。圖/中光電提供
中光電智能感測全新發表防水氣壓感測器，進軍智能穿戴應用市場。圖/中光電提供

中光電（5371）子公司–中光電智能感測（CMC）繼車用前裝胎壓感測器已於2023年第4季順利量產出貨，近期更切入消費性穿戴應用市場。

中光電智能感測表示，公司運用車載專業與嚴謹的設計，提升穿戴式產品的使用體驗，並針對智能手錶、運動手錶、手環等智能穿戴產品應用，推出超低功耗、超小噪聲、超薄尺寸的10ATM防水氣壓感測器（CMP202），可即時掌控高度及水深等環境資訊，滿足登山、游泳、潛水等戶外運動愛好者對於智能穿戴產品之需求。

CMP202是一款超薄型數位化防水氣壓感測器，採用中光電智能感測壓阻式絕對壓力傳感器晶片，壓力量測範圍介於300∼1250 hPa之間，再搭配專用訂製ASIC，可實現4uA的超低功耗及0.1Pa的超小噪聲（RMS Noise），而內建24-bit ADC、FIFO內存及中斷功能，可滿足使用者對於不同應用情境需求。此外，CMP202採用陶瓷LGA封裝，尺寸僅2.7*2.7*1.74mm，工作溫度範圍介於-40°C∼+85°C之間，可符合ESD穩定性及10ATM耐壓的高規格防水要求。

中光電智能感測全新10ATM防水氣壓感測器（CMP202），已導入新產品設計且於2024年第一季開始量產出貨，另有多款搭載CMP202的智能穿戴產品也將在近期陸續發表上市。

中光電智能感測主要營運布局是以壓阻及壓電核心技術，發展利基型MEMS元件產品與應用解決方案。從關鍵的MEMS（微機電系統）元件設計與製造延伸到模組與系統的技術整合，並結合邊緣運算與產業領域知識，提供客戶完整的人工智慧物聯網（AIoT）解決方案。

中光電 P20

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