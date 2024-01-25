全球第一場電玩盛會 台北國際電玩展今年有三個特別專區

面板大廠友達董事長彭双浪今以電腦公會理事長身分，出席2024台北國際電玩展（TGS），他致詞時表示，今年的台北國際電玩展總共有超過國內外知名300款的遊戲作品，比去年成長超過2成。包括日本遊戲大廠任天堂、集英社遊戲、萬代南夢宮娛樂、韓國上市遊戲公司WEMADE、智冠集團、遊戲橘子、華義等知名業者參與。其中，跨平台遊戲已成現在的潮流趨勢，這次也有不少跨平台的大遊戲作品展出。

彭双浪指出，台北國際電玩展是每年全球第一場的電玩盛會，今年又是主辦單位台北市電腦公會成立50周年，半世紀來，公會一直以推動台灣資通訊產業的發展為宗旨。台北國際電玩展有今天的規模及盛況，要感謝海內外的遊戲領域廠商及產官學界共襄盛舉。

他說，台北國際電玩展已成為亞太區最重要的遊戲產業交流媒合平台之一。今年有三個特別專區，包括本次特別規劃的「桌遊樂園」專區，共有來自台灣、日本及香港共35家，帶來超過80款優秀的桌遊作品，是親子族群最喜愛的一個專區。「Indie House獨立遊戲專區」特別邀請16國123個新創團隊參加，將有助於新創團隊的技術研發及IP應用的交流合作。每年非常吸睛的「TGS STAGE」，這次舉辦20場電競賽事及超過10個熱門IP的遊戲作品見面會。

台北國際電玩展今、明兩天也舉辦「B2B商務區媒合會」及「亞太遊戲高峰會論壇」，其中，商務區媒合會總計有17個國家地區超過100家遊戲業者，類型涵蓋完整的遊戲產業鏈。亞太遊戲高峰會則邀請各國遊戲龍頭大廠，分享遊戲的幕後製作祕辛，並有多場以元宇宙、WEB3.0、生成式AI等趨勢為主題的專場論壇，兩天總計近20場講座。

彭双浪指出，期待台北國際電玩展不僅是全球遊戲作品與玩家見面的精彩展會，更是協助台灣遊戲業進行跨域合作及拓銷國際的重要平台。