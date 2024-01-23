神達布局河內廠 增資越南子公司逾9億元

神達投控（3706）布局越南製造，去年下半年拍板決定前進河内市投資設廠，今（23）日宣布對越南子公司增資，總計金額達3,000萬美元（換算新台幣約9.41億元），同時，神達也宣布越南子公司興建廠房案，初估將投入2,800萬美元（換算新台幣約8.79億元），新廠將生產包含運算產品、伺服器、車用電子以及物聯網等相關裝置。

神達今日代子公司神達電腦公告董事會決議增資MiTAC Technology （Vietnam） Company Limited（以下簡稱MVL），總計金額達3,000萬美元，MVL為神達100%持股之子公司。神達表示，取得之目的為長期投資持有。

此外，神達亦代MVL公告興建廠房案，除設計監造係與吳瑞榮建築師事務所簽約外，其餘待確定後另行公告，預計包含設計費及工程費用等總投入金額初估為2,800萬美元。神達表示，主要為增加生產基地。

為因應地緣政治風險，分散生產基地，神達於去年6月底宣布，以1,156.5萬美元取得河內市富川縣大川社南河內輔助工業區第一期CN02地塊之部分土地使用權。

神達越南廠初期規劃將建置包括前段SMT的伺服器主機板及後段組裝產線，未來旗下神達數位的產品如車用、智慧裝置等也可望加入量產行列；目前神達主要生產基地包含中國大陸及台灣，大陸仍為主要生產據點。