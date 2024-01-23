快訊

族人一看哀嘆…「西拉雅號」彩繪宛如血跡 設計師還原設計始末

2千萬變20億元…這銀行代發統一發票獎金出包 財政部說話了

彩虹爺爺用餐後猝逝享嵩壽101歲 台大醫：與「這疾病」關係很大

神達布局河內廠 增資越南子公司逾9億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達投控（3706）布局越南製造，去年下半年拍板決定前進河内市投資設廠，今（23）日宣布對越南子公司增資，總計金額達3,000萬美元（換算新台幣約9.41億元），同時，神達也宣布越南子公司興建廠房案，初估將投入2,800萬美元（換算新台幣約8.79億元），新廠將生產包含運算產品、伺服器、車用電子以及物聯網等相關裝置。

神達今日代子公司神達電腦公告董事會決議增資MiTAC Technology （Vietnam） Company Limited（以下簡稱MVL），總計金額達3,000萬美元，MVL為神達100%持股之子公司。神達表示，取得之目的為長期投資持有。

此外，神達亦代MVL公告興建廠房案，除設計監造係與吳瑞榮建築師事務所簽約外，其餘待確定後另行公告，預計包含設計費及工程費用等總投入金額初估為2,800萬美元。神達表示，主要為增加生產基地。

為因應地緣政治風險，分散生產基地，神達於去年6月底宣布，以1,156.5萬美元取得河內市富川縣大川社南河內輔助工業區第一期CN02地塊之部分土地使用權。

神達越南廠初期規劃將建置包括前段SMT的伺服器主機板及後段組裝產線，未來旗下神達數位的產品如車用、智慧裝置等也可望加入量產行列；目前神達主要生產基地包含中國大陸及台灣，大陸仍為主要生產據點。

神達 越南

延伸閱讀

河內台商會交接 新會長致力年輕化數位化

越南河內捷運不甩爭議 再次考慮「大陸方案」簽署合作備忘錄

虎科大成立海外校友會 首站前往越南成果非凡

英業達、神達 四檔悍

相關新聞

中階手機王者降臨！Redmi Note 13 系列正式登台

小米集團旗今（23）日宣布引進Redmi Note 13系列，延續去年Redmi Note 12系列「中階王者」的稱號，...

神盾小金雞乾瞻 今年營收目標再成長四到五成

IC設計廠神盾（6462）日前宣布併購乾瞻科技，補強整體聯盟上游的矽智財（IP）領域布局。乾瞻科技總經理王心石今（23）...

遠傳推小米智慧兒童手錶方案 平均每日10元

寒假期間，不少家長規劃孩童參加冬令營或出遊的行程，為也為孩子準備兒童定位手錶，方便隨時與孩子聯繫與定位。遠傳電信（490...

臺北榮總結盟中華電信 推展次世代智慧醫療應用

臺北榮民總醫院與中華電信（2412）宣布共同簽署合作備忘錄，攜手合作推動智慧醫療的創新發展，合作重點涵蓋多個領域，包括建...

宏致高速傳輸線打入AI伺服器 今年業績明顯增長

面對人工智慧（AI）對高速傳輸的需求不斷攀升，宏致（3605）今（23）日表示，該公司在AI伺服器，以及AI PC領域已...

大廠尾牙獎金大比拚！仁寶、廣達人人有獎 英業達本周登場

代工大廠英業達（2356）集團旺年會即將於周五（1/26）在南港展覽館登場！國內龍頭企業彼此之間除了員工福利以外、尾牙送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。