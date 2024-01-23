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達發車用衛星定位晶片 首獲車規認證

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
聯發科（圖）旗下達發（6526）於今（23）日宣布，其車用衛星定位晶片已正式通過AEC-Q100 Grade 2車規級可靠性認證。本報系資料照
聯發科（圖）旗下達發（6526）於今（23）日宣布，其車用衛星定位晶片已正式通過AEC-Q100 Grade 2車規級可靠性認證。本報系資料照

聯發科旗下達發（6526）於今（23）日宣布，其車用衛星定位晶片已正式通過AEC-Q100 Grade 2車規級可靠性認證。外界預期，此舉將有助於達發進一步開拓車用市場。

衛星定位晶片是達發自2017年以來深耕多年的技術領域，全球市占率位列前三。達發先前就已有相關車用晶片出貨，並由模組廠端經車規認證出貨，這次則是其本身的晶片首度獲得車規認證。

達發指出，其衛星定位系列晶片AG3335MA於去年12月驗證通過車規AEC-Q100第二等級可靠度標準測試，並與母公司聯發科Dimensity Auto平台完成系統整合及技術測試，可以高度整合的解決方案服務全球車廠。

據了解，達發上述車用衛星定位晶片方案，除了與聯發科合作，也可以與外部廠商攜手開拓市場。

達發今日股價上漲7元，收在543元，外資對其連四買，投信則對其連三賣。

達發 晶片 聯發科

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