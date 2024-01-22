台積電進駐嘉義？專家：房價合理可負擔縣市恐再少一個
市場傳出台積電1奈米建廠計畫，擬設在嘉義縣太保市科學園區。對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，嘉義縣目前房價平均還在1字頭，不僅基期低，到去年Q3房貸負擔率27.95%，還是目前全國僅剩房價合理可負擔的三個縣市之一，未來若台積電設廠確定，恐帶動區域房價進一步走揚，全國房價合理可負擔縣市恐再少一個。
陳傑鳴指出，過去民眾一想到嘉義縣，只會想到觀光旅遊，完全不會跟高房價搭上邊，特別是:阿里山、鰲鼓濕地森林園區、故宮南院等著名景點，一到節假日就有絡繹不絕的遊客前來朝聖。
但其實嘉義縣近年隨著全台房市狂飆，在縣府積極推動嘉義科學園區、馬稠後產業園區、嘉義高鐵特區、民雄航太園區等眾多重大建設加持下，近年嘉義縣房市早已出現有點不同，未來若還擁有台積電進駐題材，區域房市恐進一步被炒高，值得觀察。
依據內政部統計，近年嘉義縣房價快速走揚，短短不到五年時間，嘉義縣房價從2018Q1每坪10.15萬，到去年2023Q3每坪16.71萬，漲幅高達65%，漲勢相對一線都會區也毫不遜色。
陳傑鳴指出，近年嘉義縣產業發展積極轉型，也推動了多項重大建設，未來嘉義縣恐怕產業發展恐怕不會只有侷限在觀光，一旦台積電進駐確認，嘉義縣房市、產業、經濟同步起飛機會不小，有機會吸引大量人才匯聚嘉義縣，對於區域房市發展會有相當大的助益。
不過，陳傑鳴也提醒，目前雖有不少利多題材為嘉義縣房市增添亮點，但嘉義縣本身為農業縣，居民平均收入在台灣各縣市中屬後段班外，近年嘉義縣人口不斷外移問題更是一大隱憂。
1991年嘉義縣人口還有約55.5萬人，2020年已跌破50萬人，到去年底更剩下48.5萬人。在目前居民所得尚未明顯提升、外來高收入人才也尚未進駐下，房價若再進一步炒高對於區域居民將是個壓力，目前「房價合理可負擔」恐將成為記憶。民眾此時看到利多題材追價買房要多審慎，小心發展不如預期，一買房就套牢。
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