台積落腳嘉義…嘉科房市看漲 雲林不放棄爭取

台積電最先進的一奈米製程將落腳嘉義科學園區，房產業者分析，嘉科周邊房市已一路看漲，此利多可望再帶動一波漲幅。嘉義縣長翁章梁說，縣府已為產業打造好發展基地，水電等優渥條件放眼全台絕對是首選。也表態積極爭取台積電的雲林縣，縣長張麗善說，她不會放棄，政府應尊重企業選擇，不應有太多的政治考量。

翁章梁說，嘉科面積八十八公頃，去年五月已動工，未來還有空間能建二期，鄰近馬稠後工業區規畫四十四公頃，也可作為周邊廠商進駐地點，目前綠電充足能供電，也擬興建海水淡化廠，尊重台積電設廠決定，相信會有最佳評估，歡迎台積電投資及優秀人才來嘉義，相信嘉縣未來幾年必將成為西部走廊最具競爭力和發展潛力的城市。

立委蔡易餘認為，嘉義縣土地單純，較不會遇上抗議，綠電充足能拉專線供電，增進未來外銷競爭力，因曾文水庫主要為南科供水，一奈米廠需水量大，一定要加速設立海水淡化廠腳步。

住商故宮南院店仲介蔡哲安說，嘉科園區周圍房市已一路上漲，近五年中古屋漲幅約四成，近一年預售屋漲幅也有兩成，新建案每坪突破卅萬元，全新透天含店面則近二千萬元，台積電進駐將再帶動一波房市漲幅，可望與台南的南科周邊房產一樣熱度，目前許多屋主都待價而沽，市場房源有限。

雲林縣爭取台積電設廠，張麗善曾率隊到日本九州熊本縣考察。她說，雲林規畫廿七公頃產業園區，預計今年八月可完成環評，速度相當快，園區鄰近高鐵又有台大可供培訓人才，交通網也逐漸開通，尤其湖山水庫、集集攔河堰擁有豐沛的水源，她有自信在爭取的縣市中，雲林絕對占有優勢。

張麗善指出，選前她曾向台積電簡報，雲林不論土地、水電、交通、消防等都萬事俱備，加上還有麥寮港，各方面條件都深受台積電高層肯定，一個國際性的大企業體，投資動軏上兆元，政府理當以整體產業鏈的結構來考量，雲林縣各方面條件都足以滿足台積電所需，實沒有理由選擇條件沒有雲林好的嘉義。她期待政府能尊重產業的選擇和需求，她不會放棄，會持續爭取。