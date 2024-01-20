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一年內第四度訪台 AI教父黃仁勳再奔知名夜市與民眾合照

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一年內第四度訪台 AI教父黃仁勳再奔知名夜市與民眾合照

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳(圖右)來台，光臨寧夏夜市，與攤商合照。圖／蔡王瑞蘭女士提供
輝達執行長黃仁勳(圖右)來台，光臨寧夏夜市，與攤商合照。圖／蔡王瑞蘭女士提供

輝達執行長黃仁勳又再度來台，並於今（20）日被目擊晚間去逛寧夏夜市。這是他繼2023年參與Computex 2023台北國際電腦展、出席鴻海（2317）科技日、參加張忠謀獲頒李國鼎獎典禮以來，近一年內第四度訪台。

外傳黃仁勳此行來台，應是參與輝達本身台灣分公司的尾牙，但也有消息揣測，他可能參加相關合作廠商的供應鏈聚會。

黃仁勳去年5月下旬來台時，帶起一陣AI旋風，他以招牌的黑皮衣裝扮去逛夜市，並出席台大畢業典禮致詞，還擔綱Computex 2023台北國際電腦展的開幕主題演講，吸引大批人潮與會。另外，他當時也公開為聯發科（2454）、廣達（2382）旗下雲達，以及美超微（Supermicro）等業者的場子站台，所到之處皆受到鎂光燈關注。

輝達執行長黃仁勳(圖左)來台，光臨寧夏夜市，與民眾合照。圖／廖明吉先生提供
輝達執行長黃仁勳(圖左)來台，光臨寧夏夜市，與民眾合照。圖／廖明吉先生提供
輝達執行長黃仁勳來台，光臨寧夏夜市。圖／臺北市寧夏夜市觀光協會提供
輝達執行長黃仁勳來台，光臨寧夏夜市。圖／臺北市寧夏夜市觀光協會提供

黃仁勳 輝達 夜市

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