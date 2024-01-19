廣達林百里：今年全面AI化 沒有AI我們不做

代工大廠廣達（2382）今（19）日舉辦旺年會，董事長林百里說，去年業績、獲利、獲利率都長紅，今年要更努力乘著AI的大風，要做市場龍頭，全面AI化，「沒有AI我們就不做」。

林百里說，去年一年非常精采，因為AI時代終於來臨，我們也等了很久，不是巧合，2016年就開始準備，去年得到最好最好的成果、最好最好的機會。

林百里指出，由於AI需求非常非常暢旺，訂單源源不絕而來，帶動「去年業績長紅，獲利也是長紅」，至於有多紅？林百里笑說，「財務長說我們不能講，很紅就對了」。

展望今年，林百里說，今年要更加努力、乘風破浪，乘著AI的大風，破浪就是排除萬難往前進，今年是龍年，還是要做龍頭。

林百里並宣布，今年廣達全面AI化，「沒有AI我們就不做」，PC要AI，伺服器要AI，車的電腦更是AI，今年將用AI來做所有應用，包括AI製造、AI醫療、AI自動駕駛，連續的AI應用才是市場最需要的，也是廣達價值所在。

林百里表示，前陣子看報導說，廣達是年輕人最喜歡加入的公司之一，這比漲停板還重要，廣達乘風破浪，需要更多菁英、更多年輕人加入，讓公司更壯大，這是自己今年的期望。

廣達今年旺年會席開1,000桌，總參與人數超過一萬人，今年最大獎一樣維持30萬元現金大獎，總金額與去年差不多，都將超過5,000萬元。