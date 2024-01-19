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中研院5位元超導量子電腦 開放計畫合作者使用

中央社／ 台北19日電

量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力，中央研究院去年突破量子電腦晶片製程等瓶頸，10月成功打造5位元超導量子電腦，本週起將以網路連線方式提供給計畫合作者使用。

中研院今天發布新聞稿指出，此計畫為國科會資助的量子科技專案計畫一部分，中研院物理所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東說，中研院超前國科會原核定計畫的研發進度，原本預計在2月前完成3位元量子電腦，在去年底就超前達成5位元，量子位元邏輯閘的保真度更達到99.9%。

中研院表示，量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力，全球先進國家皆已積極投入研發，量子電腦科技雖不斷有新進展，但離一般民生或商務應用仍有一段距離，目前中研院5位元超導量子電腦除了提供給計畫合作者研究測試以外，也提供量子電腦做為極低溫CMOS以及參數放大器的開發平台，給其他研發單位使用。

中研院院長廖俊智表示，相較於其他國家，中研院量子電腦團隊能以較少的經費及時間，交出自研自製的成績單，相當不容易，此計畫現階段的成功，應證了科技研發的特質，在一段時間耐心解決基礎問題之後，才會有下一步的應用突破，期許中研院的一小步能帶動台灣量子研究與相關產業發展，吸引更多國內外人才共襄盛舉，為台灣在量子科技領域爭取先機。

中研院表示，此計畫也與國內外團隊合作，包含工業技術研究院、國家實驗研究院、國立彰化師範大學、國立中央大學、國立中興大學、加州大學聖塔巴巴拉校區、威斯康辛大學麥迪遜校區等，共同推動量子科技發展；經費由國科會及中研院提供。

中研院 量子電腦 超級電腦

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