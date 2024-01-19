台積電 高雄增建第3座2奈米廠

台積電將擴大在高雄的投資布局。台積電昨天在法說會後與媒體的交流會中，主動透露決定在高雄增建第三座十二吋晶圓廠，並切入二奈米先進製程；至於美國亞利桑那州二廠投資案，則視客戶需求及美國政府補貼再做定奪。

由於這是台積電罕見主動曝光公司進入仔細評估作業的投資案，供應鏈解讀，台積電想藉此向新政府展現先進製程根留台灣決心，也繼續擴大在南台灣投資。

台積電表示，針對編號晶圓二二廠的高雄廠增建第三廠計畫，將由台積電擔任開發單位，向高雄市政府後續申請租地開發。高雄市府指出，歡迎台積電擴大投資，市府會全力協助，讓先進製程如期如質在二○二五年量產，滿足市場需求與後續擴大投資落地高雄。

而昨天法說會的另一個焦點，則是將於六月將董事長交棒給現任總裁魏哲家的劉德音，這是劉任內主持最後一場法說會，他在會中發表退休感言。劉德音說：「過去卅年在台積電貢獻己力，是趟非凡的旅程，未來將會多花點時間陪伴家人」；他並表示魏哲家接任下屆董事長，將同時兼任總裁，相信魏會繼續維持台積核心優勢。

台積電宣布高雄廠增建二奈米第三廠投資案，且坦承美國第二廠兩大投資前提，須先獲美國客戶及美國政府保證才會如期推動，藉由這場法說會宣布台積電先進製程策略大調整，等於宣告台積電將在總統大選後，因應全球地緣政治變化，重新調整布局。

一般預料，這也是台積電董事長劉德音決定今年交棒魏哲家及現有經營團隊，向美國及台灣新領導人釋出訊息，意謂台積電會在綠營票倉持續加碼投資；美國方面，端視華府加速補貼核撥，才會認真考慮推動二廠進行。

台積電二奈米生產重鎮已決定由新竹寶山先行，台積電寶山廠規畫興建四座二奈米旗艦級晶圓廠，第一廠預定明年量產。

除了新竹寶山，高雄廠原規畫的兩座廠，也由原訂各興建一座廿八奈米及七奈米，全數改為二奈米製程，高雄二奈米廠也規畫二○二六年量產。高雄廠則規畫切入採背部供電的N2P，一般預料這也是台積電正式導入艾司摩爾新一代高數值孔徑（High-NA）的生產重鎮，如今決定再增建第三廠，台積電表示是AI人工智慧需求強勁，決定加速布建，因應客戶需求。

台積電高雄廠是二○二一年十一月宣布的新設廠計畫，並於二○二二年開工，目前進度良好。台積電高雄廠區將百分之百使用再生水，預計由高雄市楠梓跟橋頭兩個再生水廠供應。若高雄再擴增至三座二奈米廠後，將使南北都成為台積電先進製程生產重鎮。