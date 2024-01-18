免切換程式！Google推出新功能「畫圈搜尋」 31日起指定Android手機可用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google從搜尋引擎起家，不斷更新其搜尋技術，幫助使用者找到想要的資訊，近年則推出新的搜尋方式，讓使用者能夠透過最自然的表達方式來尋找資訊。美聯社
Google從搜尋引擎起家，不斷更新其搜尋技術，幫助使用者找到想要的資訊，近年則推出新的搜尋方式，讓使用者能夠透過最自然的表達方式來尋找資訊。美聯社

Google從搜尋引擎起家，不斷更新其搜尋技術，幫助使用者找到想要的資訊，近年則推出新的搜尋方式，讓使用者能夠透過最自然的表達方式來尋找資訊。今天正式介紹手機上的全新功能「畫圈搜尋」，透過全新的畫圈搜尋，使用者可以在Android手機上，不需要切換應用程式就能搜尋任何內容。

全新「畫圈搜尋」功能將從1月31日開始在指定Android旗艦智慧型手機使用，包括Pixel 8、Pixel 8 Pro 和三星 Galaxy S24 系列機型，並支援裝置銷售地區之語言服務。

Google指出，提供多種搜尋方式，透過文字以外，也透過語音搜尋、哼歌來尋找歌曲名稱，以及運用 Google 智慧鏡頭來搜尋使用者所看到的事物。

Google正式推出「畫圈搜尋」。Google指出，許多人習於手機瀏覽或探索資訊的過程，但要半路搜尋必須先停下手邊的事，切換到另一個應用程式來獲取更多資訊，讓人掃興，透過全新的畫圈搜尋，使用者可以在 Android 手機上，不需要切換應用程式就能搜尋任何內容。可以透過慣用的簡單手勢，像是畫圈、畫線、塗鴉、輕觸，就能輕鬆選取感興趣的內容，立即尋找更多想了解的資訊。

Google舉例，例如想要進一步找到創作者在「今日穿搭」影片所穿戴的物品，但創作者並沒有標記個別品牌。這時候，只需要長按Android手機上的主畫面鍵或導覽列，就能啟動「畫圈搜尋」，使用自己偏好的手勢選擇想要搜尋的物品，像是把太陽眼鏡圈起來，快速找到網路零售商提供的類似款和購物選項。也可以透過隨意塗選、輕觸畫面上的物品來進行搜尋，不需要離開原本使用中的應用程式。

智慧型手機 Google Android

延伸閱讀

獲外商高度信賴 經濟部：外去年商投資台灣逾112.5億美元

谷歌CEO：2024年還會再砍人 以達成「具抱負的目標」

飯碗不保？科技業大舉投資發展AI 2024年恐將持續裁員

台繪師做Google表單遊戲《最近女友有點怪》模擬情侶吵架 劇情、難度超硬派？

相關新聞

整理包／產業景氣風向球！公布去年財報、首季財測 台積電法說會重點一次看

台積電（2330）今（18）日召開法人說明會，公布去年財報及對今年首季的財測目標，全年資本支出的預估金額，總裁魏哲家看好...

席開372桌！金寶許勝雄旺年會喊話：在職一天、營運將再創高峰

老牌電子大廠金寶（2312）今（18）日於南港展覽館舉辦旺年會，為犒賞旗下員工今年席開372桌，預計今年抽獎金額約560...

台積電策略變革：高雄有望增建第3廠 美國廠2因素再定奪

台積電在選後送給高雄市民一個大利多，台積電今天（18日）在法說會後與媒體的交流會中，主動釋出決定於高雄增建第三座12吋晶圓廠，並切入2奈米先進製程，雖然台積電表示公司會進入仔細評估作業，但這次主動將只進入評估作業的計畫對外曝光，除透露台積電先進製程根留台灣的決心，也在春節前送給高雄市民一個大禮。 無獨有偶，台積電也在今日法說會中說明美國亞利桑那州廠第二廠投資計畫有了某種程度變化…

樺漢晚上間重訊記者會 子公司Kontron AG砸44億「收購德商KTEK」

工業電腦大廠樺漢（6414）今（18）日晚上召開重訊記者會，宣布旗下子公司Kontron AG將以每股15歐元，現金收購...

免切換程式！Google推出新功能「畫圈搜尋」 31日起指定Android手機可用

Google從搜尋引擎起家，不斷更新其搜尋技術，幫助使用者找到想要的資訊，近年則推出新的搜尋方式，讓使用者能夠透過最自然...

三星攜手Google Cloud！新手機Galaxy S24系列導入生成式AI

三星電子（Samsung Electronics）推出全新S24系列手機，並與Google Cloud宣布啟動一項將長達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。