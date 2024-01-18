免切換程式！Google推出新功能「畫圈搜尋」 31日起指定Android手機可用

Google從搜尋引擎起家，不斷更新其搜尋技術，幫助使用者找到想要的資訊，近年則推出新的搜尋方式，讓使用者能夠透過最自然的表達方式來尋找資訊。今天正式介紹手機上的全新功能「畫圈搜尋」，透過全新的畫圈搜尋，使用者可以在Android手機上，不需要切換應用程式就能搜尋任何內容。

全新「畫圈搜尋」功能將從1月31日開始在指定Android旗艦智慧型手機使用，包括Pixel 8、Pixel 8 Pro 和三星 Galaxy S24 系列機型，並支援裝置銷售地區之語言服務。

Google指出，提供多種搜尋方式，透過文字以外，也透過語音搜尋、哼歌來尋找歌曲名稱，以及運用 Google 智慧鏡頭來搜尋使用者所看到的事物。

Google正式推出「畫圈搜尋」。Google指出，許多人習於手機瀏覽或探索資訊的過程，但要半路搜尋必須先停下手邊的事，切換到另一個應用程式來獲取更多資訊，讓人掃興，透過全新的畫圈搜尋，使用者可以在 Android 手機上，不需要切換應用程式就能搜尋任何內容。可以透過慣用的簡單手勢，像是畫圈、畫線、塗鴉、輕觸，就能輕鬆選取感興趣的內容，立即尋找更多想了解的資訊。

Google舉例，例如想要進一步找到創作者在「今日穿搭」影片所穿戴的物品，但創作者並沒有標記個別品牌。這時候，只需要長按Android手機上的主畫面鍵或導覽列，就能啟動「畫圈搜尋」，使用自己偏好的手勢選擇想要搜尋的物品，像是把太陽眼鏡圈起來，快速找到網路零售商提供的類似款和購物選項。也可以透過隨意塗選、輕觸畫面上的物品來進行搜尋，不需要離開原本使用中的應用程式。