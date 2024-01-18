信驊Cupola360 獲鴻佰其全球首座AI伺服器燈塔工廠採用

股后、遠端伺服器管理晶片（BMC）廠信驊（5274）及旗下子公司酷博樂，今（18）日宣布攜手鴻海科技集團子公司鴻佰科技及超大規模AI 3D建模技術供應商VIZZIO，引進創新智慧巡檢解決方案至鴻佰科技桃園南青廠，實現遠端即時沉浸式管理。

據悉，該廠獲世界經濟論壇（WEF）選為全球第一家AI伺服器燈塔工廠，成功驗證Cupola360全景技術的落地應用，跳脫傳統監視器，開創製造業遠端巡檢和營運卓越的重要里程碑。

信驊指出，此智慧巡檢解決方案透過Cupola360晶片內全景拼接技術，結合VIZZIO擬真3D實景建模進行遠端沉浸式巡檢，確保全方位的無死角即時監控，工廠管理人員及其客戶無須舟車勞頓或實際進入產線，即可進行全面的沉浸式巡檢及導覽。

另外，該方案結合可擴充的第三方AI分析技術，能提供實時洞察，並在發現異常和潛在的安全威脅時，以自動化情境覺察（situation awareness）幫助工廠管理人員快速採取有效的因應措施。

信驊營運長謝承儒說，公司很高興鴻佰科技的燈塔工廠大量採用AI友善（AI-friendly）的Cupola360智慧巡檢技術，提供鴻佰科技的全球客戶嶄新價值，該技術不僅能大幅降低勞力需求，將傳統SCADA升級為創新的3D LIVE視覺解決方案，同時能積極降低碳足跡，符合ESG減碳目標。

謝承儒強調，這種前所未見的全視覺管理技術適合應用於工廠管理，而鴻佰科技是首家採用的領導工廠，還有其他許多工廠也正在進行部署， 信驊很榮幸能獲得具國際領導地位的工廠所認可，為製造業遠端巡檢和AI高效管理建立新標準。

鴻佰科技AI人工智能處林尚毅博士則說，結合信驊科技的Cupola360沉浸式全景技術和VIZZIO的擬真3D建模技術，並輔以AI和軟硬整合解決方案，成功打造關鍵區域智能巡檢、實現全廠區數據化和透明化管理與監控等成效，進而快速發現問題、迅速解決挑戰，同時提升決策效率，全面改善工廠整體營運效率。