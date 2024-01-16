國研院「超精密加工聯合實驗室」今啟動

國研院儀科中心今（16）日邀請國際大廠、國內學界超精密加工學研團隊、法人單位，以及光電相關產業龍頭代表，共同參與「超精密加工聯合實驗室」啟動儀式。

國研院儀科中心長期致力發展精密光學元件製造技術，支援國家任務與學術研究之永續發展，打造前瞻學術研究、太空科技與半導體自主之精密光學研發基地，帶動臺灣光學製造技術與產業升級，並與國際標竿廠商接軌。在產官學研一體的合作架構下，儀科中心建置「超精密加工聯合實驗室」，除原有的超精密加工機台、表面粗糙度與高精密非球面量測設備外，同時由全球前三大超精密加工系統供應商之一的美國穆爾集團奈米技術公司（ 簡稱Nanotech）提供最新Nanotech 250UPL MP-G超精密加工車床，並且由Nanotech的臺灣代理商台灣大昌華嘉公司（DKSH Taiwan）協助設備建置維護與技術支援，讓國內學研團隊也能訓練使用國際最先進的機台。

國研院儀科中心今天舉辦「超精密加工聯合實驗室」交流研討會暨啟動儀式，藉由研討會探討現今超精密加工發展現況及趨勢，以及見證Nanotech 250UPL MP-G超精密加工車床的實作演示，未來將以此實驗室推動超精密加工的合作研究與人才培育。

聯合實驗室並將將邀請臺灣大學、清華大學、成功大學、中央大學、臺灣師範大學、臺灣科技大學、臺北科技大學、虎尾科技大學、淡江大學以及正修科技大學等國內超精密加工技術、精密機械設計與光學檢測等跨領域研究團隊加入。國研院儀科中心的精密光學研發製造服務平台導入Nanotech在超精密加工技術領域之軟、硬體支援，未來亦將尋求整合更多廠商軟硬體設施與合作，形塑完善的超精密光學設計製造人才培育基地，並與學研團隊協同建置完整訓練機制，將為國內產業界培育國際等級的超精密光學加工人才。

國內精密光學產業發展一直在全球市場扮演重要角色，除了消費性電子產品之光學鏡頭外，近年隨著光學系統在智慧駕駛輔助（Intelligent Drive）、虛擬實境（ VR）與擴增實境（ AR），甚至低軌道衛星、光通訊等應用的蓬勃發展下，精密光學產業也迎來了另一波契機。國研院儀科中心串聯產、學、研之研發能量，經由聯合實驗室的技術互通與設備共享，培育精密光學系統設計與研製高階人才，將光學玻璃鏡片的製造工藝延伸於合金等先進材料的超精密加工，加速超精密加工技術於下一世代光學系統的光學元件研發，不只協助國內產業升級，更將台灣精密光學元件製造技術推向世界，與國際接軌。