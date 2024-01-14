台版晶片法租稅減免2月起受理申請 台積電、聯發科等企業有望適用

有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，經濟部將於今年2月起受理企業申請租稅減免，5月31日為截止受理期限，外界預期台積電（2330）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、群聯（8299）等都符合申請門檻，可望適用。

經濟部表示，為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例第10條之2（俗稱「台版晶片法」）提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%，租稅獎勵堪稱史上最大。

針對適用資格門檻，經濟部已公告產創條例第10條之2子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，財經二部共同規劃以研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程之設備支出達100億元為資格門檻，不限適用產業類別；且2023年有效稅率為12%，才能適用產創條例10之2的租稅減免。

根據2022年上市櫃公司財報，台積電、聯發科、瑞昱、聯詠、群聯、台達電、南亞科及華邦電等公司在研發費用、研發密度皆符合申請門檻。

經濟部產業發展署表示，目前陸續接獲公司詢問申請實務相關問題。為協助業者申請，經濟部產業發展署已與四大會計師事務所、台積電、聯發科等大廠說明申報流程和填寫規範。

經濟部強調，產創條例第10條之2明定公司須符合較高標準之資格門檻要件，若資格要件經審查不符，變更成適用產創條例第10條研發投資抵減或第10條之1智慧機械投資抵減之機制，提醒申請公司務必留意相關規定。

經濟部表示，產創條例第10條之2子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，明訂資格門檻規模、投資支出適用範疇、申請及審查相關規定等。其中，申請公司是否符合居國際供應鏈關鍵地位及其他資格門檻要件等，將由公司依規定提出相關佐證文件，由中央目的事業主管機關邀集政府機關及專家學者組成審查小組，進行綜合評估審核，以為周延。