石化業者呼籲新總統 重視南進稅務問題

總統大選結果出爐，石化業者直言，「傳統產業很辛苦，政府要協助產業往東南亞走」，呼籲新任總統、政府除了重視兩岸經貿交流外，更要解決業者往東南亞移動時所面對的稅務問題，特別是當前與東協諸國間欠缺貨貿協定、也無區域聯盟等，面對關稅、雙重課稅等壓力，幫忙台商提升競爭力。同時也憂心選後大陸擴大中止ECFA關稅優惠品項。

石化業者私下表示，因為新任總統、國會的得票率都沒有過半，所以執政是很辛苦的；而且未來台灣所面對的競爭環境會比蔡總統時期還辛苦。因為大陸石化產品新產能愈來愈多，在反傾銷的管制下，意味著（石化產品）進口量愈來愈少，對台灣、日本、韓國這三個國家的壓力都很大，特別是在五大泛用樹脂上。

大陸是台灣石化業最主要的出口國，還好業者早就認知到這困境，必須要趕快將市場外移、提前往東南亞移動。但過往台、日、韓出口到大陸都沒有關稅，然而轉到東南亞後，因為跟東協各國間沒有簽訂貨貿協定或者參與區域聯盟，必須繳納平均6.5%的關稅，面對日、韓同業這場仗打的很辛苦，希望政府能夠協助。

石化業者更強調，選前大陸已宣布中止12項石化產品的ECFA關稅優惠，如今選後更加擔心會擴大中止範圍，業者往後的壓力只會更大。紡織業者同樣憂心選後ECFA是否會進一步取消；也點名南進東南亞時，同樣遭遇重複課稅以及關稅問題，希望能夠比照晶圓產業跟美國協商的模式，盡快解決業者的困境。

石化大老私下透露，台灣目前只有電子產業好，主要是因為許多電子產品特別是IC晶片，出口到各國時可享受免關稅，可以跟日韓等國用相同的立足點去競爭，但石化、紡織等產品則不然。除了面對動輒10~20%以上的關稅外，還有雙重課稅的問題，都不斷弱化廠商出口的競爭力。

石化大老也提醒新政府，電子科技產業在台灣的從業人口僅約50多萬人，雖然這些人很好過，但傳產業有200多萬人未來很辛苦，服務業則有400多萬人，薪水要提高也很困難，不能讓傳產業、服務業自求多福，因為未來壓力只會更大，期盼政府正視。